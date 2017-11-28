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أسود زار بهية الحريري: طمأنتنا ألا بيع للأراضي ولا كسارات ولا مخالفات للقانون في كفرفالوس

28
NOVEMBER
2017
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 استقبلت النائب بهية الحريري في مجدليون، النائب زياد أسود يرافقه وفد جزيني في زيارة تهنئة بعودة الرئيس سعد الحريري، ومعايدة في مناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وكان اللقاء مناسبة للتداول في الأوضاع الراهنة في البلاد وشؤون تهم منطقتي صيدا وجزين، وبخاصة ما أثير أخيرا عن موضوع بيع أراض في منطقة كفرفالوس حيث طمأنت الحريري الوفد وعبره، "ابناء منطقة جزين الى ان هذا الموضوع تمت معالجته".


واثر اللقاء قال أسود: "ثمة 3 أهداف للزيارة: الأول ان نوجه تحيتنا إلى دولة الرئيس سعد الحريري ونقول له الحمد لله على السلامة، ونهنىء انفسنا ونهنئه بالتضامن الوطني والوحدة التي تجلت في الإلتفاف حوله في الأزمة التي جرت. وان شاء الله في الأيام المقبلة يكون ثمة تضامن اكبر في هذا الموضوع. والأمر الثاني قدمنا تهنئتنا وتمنياتنا لهم بالعيد، وان يكون عيد خير وطمأنينة للجميع. وكان ثمة موضوع مستجد هو موضوع منطقة كفرفالوس، والحديث عن بيع عقارات والحديث عن كسارات ومقالع ومرامل. وطمأنتنا السيدة بهية الى ان هذا الموضوع انتهى والملف اغلق، والا بيع للاراضي ولا كسارات ولا امكنة مخالفة للقانون في كفرفالوس. وهذا الموضوع سينتهى مبدئيا غدا الأربعاء. وسيلغى قرار الكسارة وتوضع اليد على الموضوع. وقد استعاد آل الحريري زمام المبادرة في هذه المسألة، وهذا امر يطمئن ويساعدنا على تهدئة الخواطر ووقف الإرباك الذي حصل".

وختم: "إن هذا الموضوع حساس عندنا في جزين وخلق اشكاليات دائمة. واعتقد اليوم انها انتهت بهذه الزيارة. وانا اخذت المعلومات الكافية والوافية، والحريري حسمت واكدت ان هذا الموضوع اغلق، وهذا شيء يطمئن. وطبعا توافقنا على لقاءات دائمة والآن اصبحت الجسور والحواجز اصغر من خطواتنا. واعتقد ستكون ثمة لقاءات اخرى لإعادة احياء وتمتين العلاقة بين صيدا وجزين التي هي علاقات تاريخية تقليدية سيعاد ايضا تنشيطها بما يخدم اهالينا في كل المنطقة".

وطنية
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