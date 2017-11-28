الراعي من بعبدا: الرئيس عون بحكمته وهدوئه ونظرته البعيدة امتص ما حصل

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قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في تصريح بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، إلى انه "يسعدني ان اكون زرت الرئيس لسببين، الأول حتى أودعه وأتمنى له التوفيق بزيارته إلى ايطاليا، والثاني لأضعه في أجواء الزيارة التي قمت بها إلى السعودية، علما انني كنت أرسلت له تقريرا مفصلا عن الزيارة".

واعتبر ان "الرئيس بحكمته وبنظرته البعيدة امتص الأزمة والبلد عاش مجددا الفرح"، متنميا ان "تصل المشاورات التي قام بها الرئيس إلى النتيجة التي ينتظرها اللبنانيون".

أضاف: "الرئيس قام باستشارات وسمع الاحزاب، وننتظر نتيجة المشاورات ونأمل ان تكون إيجابية، والرئيس قال لي انه سيكون هناك جلسة للحكومة فور عودته من إيطاليا وستكون المشاورات على جدول أعملها".

من جهة أخرى، قال: "إذا كان من حاجة نحن مستعدون لندعو الى قمة مسيحية - مسلمة لكن ننتظر نتيجة المشاورات الي قام بها الرئيس عون، وأعتقد أنها ستكون خيرا".