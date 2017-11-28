الصراف اكد رغبة لبنان بمزيد من الانفتاح على رومانيا

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انتقل وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصراف والوفد المرافق في اليوم الثالث لزيارته رومانيا الى مقاطعة "دامبوفيتا" والتي تضم مصانع عدة تعمل في مجال تصنيع الاسلحة



وزار الصراف مصنعين للسلاح واطلع على اهم انتاجاتهما وعلى المراحل التي تمر بها صناعة السلاح. ورافق الصراف في جولته مسؤول المقاطعة الكسندر اوبريا وعضو مجلس الشيوخ السيناتور ادريان توتيانو اضافة الى ممثلين عن وزارة الدفاع الرومانية.



الصراف، وخلال جولته عبر عن عميق اعجابه بالتطور الايجابي الذي شهده الاقتصاد في رومانيا آملا ان تشكل زيارته منطلقا لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. واكد رغبة لبنان بمزيد من الانفتاح على رومانيا لا سيما في مجالات تبادل الخبرات والتدريب بالاضافة الى اهمية البحث في تعزيز علاقات التعاون السياحية والتربوية والثقافية.