جبور: العلاقة مع "المستقبل" تشوبها شوائب عدّة وننتظر الايضاحات

A + A -

رفض مسؤول جهاز الإعلام والتواصل في "القوات اللبنانية" شارل جبور كل الأقاويل التي تتّهم "القوات" بالإنقلاب على عهد الرئيس ميشال عون، مشيراً الى أنها غير مستندة الى أية وقائع سياسية تؤكد على المنحى الذي تُتّهم به "القوات".

وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، قال جبور: كل هذه الإتهامات عارية عن الصحة كلياً وتخالف كل الوقائع السياسية بدليل أن رئيس حزب "القوات" الدكتور سمير جعجع في عدّة إطلالات سياسية ومواقف أكد أن التسوية الرئاسية والسياسية شيء والتسوية الحكومية شيء آخر.

وأضاف: قد أثبتت الأحداث والتطورات صحّة ما كان ذهب إليه الدكتور جعجع، بدليل أن ما يحصل اليوم من مشاورات سياسية في قصر بعبدا وفي لبنان إضافة الى المشاورات الإقليمية والدولية حول تعديل التسوية الحكومية بشقّها السياسي من أجل تطوير مبدأ النأي بالنفس أو تحويل من عنوان كليشيه الى عنوان قابل للتطبيق.

وتابع جبور: لذلك، مواقف جعجع كانت تؤكد باستمرار ان التعديل سيطال التسوية الحكومية، أي التسوية التي تمّ تجاوزها وليس التسوية السياسية، وبالتالي جعجع كان يفصل باستمرار بين ما هو تسوية رئاسية وما بين ما هو تسوية حكومية، مكرّراً ان ما يحصل اليوم هو تعديل للتسوية السياسية الحكومية من أجل إعادة وضع النأي بالنفس على السكّة الصحيحة.

وشدّد جبور على أن كل هذه الإتهامات باطلة وغير صحيحة والغرض منها وضع "القوات" في "موقع العزل" على المستوى السياسي. ولكن الظاهر أن البعض ضاق ذرعاً من الممارسة السياسية "القواتية" أكان على المستوى السيادي، حيث تحمل "القوات" السلّم بالعرض سيادياً من أجل قيام دولة فعلية، أو على مستوى مجلس الوزراء حيث ايضاً تحمل السلّم بالعرض من أجل ممارسة تستظل القوانين المرعية والدستور والشفافية واللجوء الى المؤسسات الرقابية.

وسياسة "القوات" هذه تحول دون تمرير صفقات يريدها البعض، وانطلاقاً من كل ما تقدّم هناك مَن يحاول إحراج "القوات" لإخراجها.

وفي المقابل أكد جبور ان "القوات" ستبقى في الحكومة. وإذا كان البعض غير مسرور، فإن "القوات" مسرورة وراضية عن ممارستها وأدائها، والرأي العام يصفّق لها. وبالتالي، شدّد جبور على أن "القوات" لن تنجرّ الى إعطاء هدايا مجانية على طبق من فضّة لأحد على هذا الصعيد، وهي وحدها مَن يقرّر دخولها أو خروجها من الحكومة.

وسئل: لكن "القوات" كانت قد دعمت إستقالة الرئيس سعد الحريري، أجاب جبور: الأمران مختلفان، فـ "القوات" كانت سبّاقة في التلويح بالإستقالة قبل دعم الحريري في استقالته، لأنها أدركت وجود ممارسات لم تعد تطاق، وبالتالي يجب العودة الى الأسس والمرتكزات التي قامت عليها التسوية السياسية.

وأضاف: لو تمّ الأخذ بملاحظات "القوات" لما وصلنا الى ما وصلنا إليه اليوم، معتبراً أن ما حصل هو نتيجة استسهال تجاوزات "حزب الله" التي وصلت الى حدّ لم تعد تطاق.

واعتبر جبور أن كل ما قالته "القوات" وتلويحها بالإستقالة ربطاً بالتجاوزات أو الملاحظات المتصلة بالممارسة الحكومية وغيرها كلها تصبّ في تعزيز هذه المرحلة.

وقال جبور: إننا في مرحلة حسّاسة جداً دولياً وإقليمياً ومحلياً، ما يفرض علينا تطبيق التسوية السياسية بحذافيرها بمعزل عن شطحات "حزب الله" وغيره التي أدّت الى ما أدّت إليه.

ورداً على سؤال، حول العلاقة مع الرئيس الحريري، واتهام "القوات" بأنها وراء ما حصل معه في السعودية، أكد جبور أن هذا الكلام ايضاً لا يستند الى وقائع ولا الى أيّة أدلّة. بل يستند فقط الى خلفيات تريد الفبركة من أجل ضرب "القوات"، أما مع التيار "الوطني الحر" أو مع تيار "المستقبل". فيما كل هذه الخبريات سخيفة، لأن التعاطي مع الأمور لا يتم على هذا المنوال. وتابع: على أي حال المملكة السعودية تعرف الرئيس الحريري أكثر مما يعرفه الدكتور جعجع.

وعن توصيف العلاقة، أجاب جبور: تشوبها شوائب عدّة وهي بحاجة الى لقاء يجمع بين جعجع والحريري من أجل توضيح كل هذه الصورة. أضاف: أمام الإساءات الكبرى التي تعرّضت لها "القوات"، فإنها تحتاج الى توضيحات قبل أن يتم هذا اللقاء، لأن هناك تعدٍّ صارخ على "القوات"، وهي لا تطالب بأمر مستحيل. بل هي في موقع المعتدى عليه وتطالب بتوضيح من أجل إعادة إطلاق مسار العلاقة الذي يجب ان يكون طبيعياً بين "المستقبل" و"القوات".