خطف ومخدرات واحتيال ورئاسة احد اخطر العصابات.. القبض على "الدبور"!

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
"نتيجة لعمليات الرصد والمتابعة الدقيقة، وفي خلال عملية نوعية، تمكنت قوة من مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية بتاريخ اليوم 28/11/2017 من توقيف احد اخطر رؤساء العصابات والمطلوبين للقضاء في بلدة بريتال، ويدعى :
- م. م. (مواليد عام 1960، لبناني) الملقب بـ"الدبور"
وهو مطلوب للقضاء بموجب 694 مذكرة عدلية واحكام قضائية مختلفة وكتابي إنتربول بجرائم: خطف، تجارة مخدرات، ترويج عملة مزيفة، تزوير، احتيال، تأليف عصابة وسرقة سيارات.
التحقيق جار بإشراف القضاء المختص".