ماذا قال فضل الله عن قضية مارسيل غانم؟!

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أكد النائب حسن فضل الله أنه من الطبيعي "ان نلجأ الى القضاء في القضايا التي فيها شبهات"، سائلا "لماذا لا ندخل ادارة المناقصات في كل التلزيمات التي تجري في الدولة؟".

وفي كلمة له بعد اجتماع لجنة الاعلام والاتصالات، لفت فضل الله الى ان الاعلام يعمل ضمن حدّين الاول الحرية التي يتمتع بها والثاني القانون، وعندما تتعرض الدولة لاعتداء خارجي علينا ان نكون جميعا موحدين لصد هذا الاعتداء والاعلام معني بهذه الوحدة.

وردا على سؤال عن قضية الزميل مارسال غانم، قال "اتفقنا ان الاصول القانونية يجب ان تطبق على الجميع وان كان هناك اي مخالفة نحن لا نقبل بها والمهم هو تطبيق القانون".