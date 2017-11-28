بالصورة - هجوم عنيف من ديما صادق.. والسبب، زياد عيتاني!

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أعادت الإعلاميّة ديما صادق نشر ما قاله الصحافي رضوان مرتضى في برنامج "للنشر"، عن الممثل زياد عيتاني المتهم بالعمالة لإسرائيل، وذلك عبر حسابها على "تويتر".



وقال مُرتضى: "ذُكرت أسماء في التحقيق لا علاقة لها بشيء. كان قدّم زياد عيتاني عنهم تقارير للضابطة الإسرائيلية، مثل رامي الأمين، بولا يعقوبيان، ديما صادق، والكثير من النشطاء الذين قال إنه على علاقة جيدة معهم".



وسألت صادق: "أَي جهاز أمني هذا الذي يسمح بتسريب معلومات سرية من تحقيق حساس كهذا؟! كيف بيطلع صحافي بيحكي بدون أَي مسؤولية عن اسمائنا. كيف أصلا بيتسربلو كل تفاصيل التحقيق؟ وكيف بيسمح لحالو يعرض حياتنا للخطر وسمعتنا للتشويه؟ وصلت الرسالة، الترهيب لن ينفع. القضاء هو الحل".