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الطقس يتحول اعتباراً من بعد ظهر اليوم.. أمطار وعواصف رعدية

28
NOVEMBER
2017
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أعلنت مصلحة الأصراد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن الحوض الشرقيّ للمتوسّط، يتأثر بمنخفض جوّي متمركز فوق تركيا اعتباراً من مساء اليوم مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر ينحسر تدريجياً يوم الخميس، متوقعو أن يكون طقس الييوم غائم جزئياً ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحياناً يتحول اعتباراً من بعد الظهر الى غائم وتتساقط أمطار متفرقة مساءً.
 
كما توقعت أن يكون الطقس يوم غد الأربعاء، غائم مع تساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً مصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة وانخفاض محدود بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات ، تتساقط الثلوج تتدنى مساءً على ارتفاع 1800 متر وما فوق، تنحسر الأمطار تدريجياً خلال الليل. أما طقس يوم الخميس، فغائم مع ضباب على المرتفعات واحتمال تساقط أمطار محلية صباحاً يتحول خلال النهار الى غائم جزئياً مع بداية ارتفاع بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال.
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