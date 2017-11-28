هل «كُسِرت الجرّة» بين «المستقبل» و «القوات»؟

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غداة الجرح العميق الذي خلفته أزمة إقالة الرئيس الحريري وتورّط حلفاء تيار المسقبل في ما تبقى من "14 آذار" بالانقلاب عليه مع الوزير السعودي ثامر السبهان الذي غُيّب عن المشهد الداخلي، تصاعدت وتيرة السجالات على مواقع التواصل الاجتماعي بين مناصري تيار المستقبل والقوات اللبنانية ما دفع قيادتي الحزبين الى محاولة احتواء الأزمة وترطيب الأجواء وتخفيف الاحتقان على مستوى القاعدة الشعبية ولو إعلامياً، لكن مصادر «البناء» تؤكد بأن الجرح لن يندمل و«كسرت الجرّة»، وإن حصل أي لقاء فيكون لقاء إعلامياً فقط و«لقاء الضرورة»، لأن مواقف القوات ستؤثر سلباً على العلاقة المستقبلية بين الطرفين.



وقد تحدّث إعلام 14 آذار أمس، عن لقاءٍ قريب سيحصل بين جعجع والحريري في بيت الوسط قد تسبقه لقاءات تحضيرية لموفدين من الفريقين على أن يعيد اللقاء صياغة أسس العلاقة بين الرجلين، لكن مصادر «القوات» أكدت بأن «الأمور بين الحريري وجعجع تحتاج إلى أكثر من مجرد لقاء وإلى حوار بالعمق بعد التصرّف «الولادي» لبعض قيادات «المستقبل».