أسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 28-11-2017

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البناء



توقعت مصادر مطلعة أن ينتج عن المشاورات التي يجريها رئيس الجمهورية في قصر بعبدا مع رؤساء الأحزاب والكتل النيابية، فترة هدوء سياسي تمتدّ إلى ما بعد الأعياد، حيث من المرجّح أن يبدأ الأفرقاء مع مطلع العام الجديد بالتحمية لإطلاق ماكيناتهم الانتخابية، لا سيما أنّ الحديث عن تبدّل في بعض التحالفات هو اليوم سيّد الموقف، بعد ما تعرّض له رئيس الحكومة في السعودية، حيث تتوقّع المصادر أن يلقى كلّ الذين حاولوا الاصطياد بالماء العكر خسارة كبيرة في الانتخابات النيابية المرتقبة في أيار 2018.

الجمهورية





خلال لقاء مرجع كبير بمسؤول بارز في دولة عربية وقبل بدء أزمة الإستقالة إقترح هذا المسؤول عليه الدعوة لحوار وطني لمواجهة التحديات الإقليمية.

اللواء



- همس

ينقل زوّار قطب نيابي ارتياحه لمسار التطورات، في ضوء ما سمعه شخصياً من مسؤول كبير.

- غمز

تقتصر شخصية نيابية جنوبية، في الكلام، لدى الحديث عن لقاء مع مرجع رفيع.



