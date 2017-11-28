مقتل أربعة على الأقل في إنفجار جنوب تل أبيب

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لقي ما لا يقل عن أربعة أشخاص مصرعهم جراء انفجار أعقبه حريق وقع في متجر لبيع مواد البناء بمدينة يافا جنوبي تل أبيب الإسرائيلية.



ووفقا للقناة الإسرائيلية الثانية، عثر على أربعة أشخاص تحت أنقاض مبنى انهار بشكل جزئي في شارع يافيت بمدينة يافا.



وقالت الشرطة الإسرائيلية إن سبب الانفجار لم يتضح بعد.



وتوجهت طواقم الدفاع المدني الإسرائيلي للسيطرة على الحريق، وإنقاذ المحاصرين تحت الأنقاض نتيجة انهيار المبنى.



وهرعت طواقم طبية للمكان لإسعاف وإنقاذ الجرحى، وقال الإسعاف الإسرائيلى، إن الانفجار حدث تقريبا عند الساعة 11 والنصف ليلا