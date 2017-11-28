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عناوين الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 28-11-2017

28
NOVEMBER
2017
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الأخبار
أميركا للاكراد: اللعبة انتهت
تفويض عون بالحل الحكومي
القوات «تحبّ» الحكومة: نرفض عزلنا
بيان التطمينات: ما يُعطى وما لا يُعطى
قاعدة «المستقبل» تتهم القوات بنحر زعيمها سياسياً
زياد عيتاني يعدّل إفادته: تعاملتُ مع العدو مجاناً!

البناء
دمشق تجمّد مشاركتها في جنيف لحين سحب بيان الرياض وشروطه الاستفزازية
بعبدا تمهّد لعودة الحكومة... وبري: تفاءلوا بالخير... والناشف لتدقيق «النأي»
الحريري: أصدّق نصر الله بعدم وجود مقاتلين في اليمن... وأرغب بالبقاء

الاتحاد
"تعويذة" النأي بالنفس تنضج
انتفاضة "القوات" على الحريري: تصرف وإلا
"جنيف" يتعثّر و"سوتشي" على نار هادئة
الإمارات على سجل "الجنائية"

الجمهورية
المخرج الجديد: لا غالب ولا مغلوب
"القوات": لسنا من يكتب التفارير ونطالب الحريري بالتوضيح
عشية "جنيف".. اتهام سوريا بـ"الكيماوي"
البابا فرنسيس بدأ زيارة حساسة وغير مسبوقة إلى بورما

اللواء
موافقة حزب الله على «النأي بالنفس» تفتح باب التعديل الحكومي
لقاءات بعبدا والمساكنة المستحيلة
نتائج مشاورات بعبدا توضع في عهدة المؤسسات الدستورية بعد عودة عون من إيطاليا

الديار
«مظلة» ايرانية ــ اميركية تحمي الاستقرار وتمهد لاحياء الحكومة
لا تعديل في مفهوم «النأي» وتوافق على عدم «احراج» الحريري

المستقبل
الحريري: المنطقة بين حرب وسلم وأولويتي لبنان
ترامب وماكرون يصرّان على مرجعية جنيف و«الرياض2» يحضر بقوة
«لبناني» رئيساً لهندوراس
رئاسة الجمهورية: نتائج المشاورات إيجابية وبنّاءة وتوافُق على النقاط الأساسية

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