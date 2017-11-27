A + A -

* مقدمة نشرة أخبار ال "او تي في"



تماما كما توقعت الأو تي في، منذ طرح فكرة التشاور الرئاسي، هكذا بالضبط، جرت أحداث هذا النهار... لائحة شاملة لكل الأحزاب الرئيسية الفاعلة في البلاد ... وأسئلة ثلاثة طرحها رئيس الجمهورية بدقة:



كيف ندافع عن لبنان؟ كيف يكون النأي بالنفس؟ كيف نعيد الإخوة النازحين السوريين آمنين كراما إلى بلادهم؟ ولأن المرحلة تاريخية والمواضيع دقيقة وحساسة ... حرص فخامته على تدوين اجوبة من التقاهم، شخصيا، على جدول مقارن أعده خصيصا لسلسلة التشاور هذه ...



المهم أنه في ختام النهار والأسئلة والتدوين والجوجلة ... كانت الخلاصات كالتالي:



أولا، تجديد الإجماع على شجاعة الرئيس وحكمته في إدارة الأزمة الأخيرة ...



ثانيا، التأكيد على أن الإشكاليات المطروحة جدية، وليست شكلية... خصوصا كيفية المواءمة بين الحفاظ على عناصر قوة لبنان من جهة ... والحرص على استقراره بتحييده عن صراعات الأخوة في المنطقة، من جهة أخرى ...



ثالثا، إعادة التأكيد على السقف الميثاقي الذي وضعه خطاب القسم، كما البيان الوزاري المنبثق منه، وإعادة تجديد معاني الوثيقتين وتفعيلهما ...



وأخيرا، التوافق على أن الصيغة الفضلى للتعبير عن ذلك، تكون في بيان يصدر عن مجلس الوزراء، عند عودته إلى الالتئام، في أقرب وقت تتوافر فيه ظروف هذا الالتئام وتلك العودة ...



باختصار، هل يعني كل ذلك اننا اجتزنا القطوع؟



الأكيد أننا قطعنا الأسوأ فيه ... والأكيد أننا تخطينا السيئ ... وأن كل الأيام المقبلة أفضل وأفضل ... بدليل ضحكة رئيس الحكومة في بعبدا اليوم، وكأنها تشي بالقول: سلفي والأزمة خلفي ...





===============================





* مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"





مشاورات سياسية نيابية في القصر الجمهوري حول النأي بالنفس واتفاق الطائف والوضع الحكومي انتهت الى اجتماع رئيس الجمهورية مع رئيس المجلس النيابي ورئيس مجلس الوزراء، والنتائج الى المؤسسات الدستورية بعد عودة الرئيس عون من زيارته إيطاليا، وبيان قصر بعبدا وصف هذه المشاورات بالايجابية، مشيرا الى توافق المشاركين على النقاط الاساسية التي تم البحث فيها.



وقد عبر الرئيس بري عن تفاؤله، فيما لفت الرئيس الحريري وهو يلتقط صور السيلفي الى ضحكته الكبيرة.



المشاورات حول النأي بالنفس كما يراه رئيس الجمهورية نأيا للبنان عن الخارج ونأيا للخارج عن لبنان.



أما اتفاق الطائف، فالشق المعنية به المشاورات تعني سلاح الميليشيات، وبما ان حزب الله مقاومة وليس ميليشيا فالامر سيعود الى درس استراتيجية دفاعية.



وبالنسبة الى الوضع الحكومي فإنه سيستمر لكن في مسار إيجابي في الفترة الفاصلة عن الانتخابات البرلمانية على ان تكون جلسات مجلس الوزراء مثمرة في النواحي السياسية والامنية والاقتصادية.



إذن الرئيس عون قيم نتائج المشاورات مع الرئيسين بري والحريري.





===============================







* مقدمة نشرة أخبار "المستقبل"



مشاورات اليوم الطويل في القصر الجمهوري في بعبدا بدأت باكرا وشملت مختلف القوى السياسية لتنتهي بعد الظهر باجتماع ثنائي بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، قبل ان يتحول الاجتماع ثلاثيا بانضمام رئيس مجلس النواب نبيه بري.



وفيما عكس بيان القصر الجمهوري حصيلة النهار بالاعلان عن ان المشاركين توافقوا على النقاط الاساسية التي تم البحث فيها، وهي ستعرض على المؤسسات الدستورية بعد استكمال التشاور في شأنها، ردد الرئيس بري مقولة تفاؤلوا بالخير تجدوه في حين، عبر الرئيس الحريري عن الاجواء على طريقته بالتقاطه سيلفي مع الصحفيين المتواجدين في قصر بعبدا.



الرئيس الحريري وفي حديث مع الصحافي الفرنسي جان - بيار الكباش على قناة cnews، قال اذا اردنا ممارسة الحياد لا يمكننا القبول بحزب سياسي داخل الحكومة يتدخل ضد الدول العربية وفي شؤون الدول الاخرى، كما تطرق الى اجتماعه الاخير مع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان ومواضيع اخرى.





================================







* مقدمة نشرة أخبار ال "ال بي سي"



دارت المشاورات الرئاسية دورة كاملة انتجت بيانا مقتضبا جدا عن قصر بعبدا تميزه العموميات ولا شيء محدد فيه،الرئيس بري اكتفى بعبارة "تفاءلوا بالخير تجدوه" في ما الرئيس الحريري كان قد وصل الى مدخل القصر ليستدرك ويعود فاعتقد الصحافيون انه سيصرح، لكن العودة كانت "للسلفي" فلم يجد خبرا يسلفه للصحافيين فسلفهم "سلفي".



ارتياح الحريري ناجم ربما اذ ان حكومته ستعاود جلساتها ولا يحتاج الامر سوى الى دعوة حكومته واعداد جدول الاعمال بالتوافق مع رئيس الجمهورية. فهل تكون جلسة مجلس الوزراء الاتية بدعوة من رئيس الحكومة في بعبدا وعلى جدول اعمالها البيان الذي سيصاغ والذي يرى ان النأي بالنفس هو سياسة الدول اللبنانيية؟



قد يكون الامر اصبح من باب تحصيل الحاصل، ولكن يبقى ما طرحه حزب الكتائب وما طرحته "القوات اللبنانية"، "الكتائب" طرح الحياد وحصر السلاح في يد الدولة اللبنانية في ما "القوات اللبنانية" طرحت ان يكون القرار العسكري والامني في يد الدولة اللبنانية بشكل واضح وصريح، فهل تكون الايام الايطالية الثلاثة كافية لجوجلة الاتصالات واستخراج البيان الذي على اساسه ستوجه دعوة لمجلس الوزراء؟



الامور ليست مقفلة لكن باب المفاجأت يبقى مفتوحا مع الاشارة الى ان التسوية في طبعتها الثانية الم يفترض انها منقحة قد تحمل ملحقا يتعلق بتسوية لاحقة تتعلق بالانتخابات النيابية فهل البلد امام لوحة اخرى ولكن في بيروت .





===============================









* مقدمة نشرة أخبار ال "ان بي ان"



"الشغل ماشي قطار الحكومة على السكة الصحيحة وتفاءلوا بالخير تجدوه" بحسب رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي اختصر بكلامه هذا نتائج المشاورات معطوفا على ابتسامة عريضة من الرئيس سعد الحريري.



يوم بعبدا الطويل تكلل بلقاء رئاسي ثلاثي في ختامه وبعد ايجابيات التريث جاءت محطة ترانزيت التشاور محملة هي الاخرى بنتائج ايجابية وبناءة وفق بيان القصر الجمهوري على ان تكون محطة الوصول الاخيرة بعرض ما توافق عليه اهل التشاور من نقاط اساسية في المؤسسات الدستورية بعد عودة رئيس الجمهورية من ايطاليا.



وحتى استكمال المشاورات اسئلة طرحت حول مفهوم النأي بالنفس ووفق اية صيغة سيتم اعتماده وبحسب اي تعريف، وفي ظل عدم الركون الى ما تم الحديث عنه من ضمانات خطية يبقى خطاب القسم والبيان الوزاري هما المادة الخام لأي اخراج تسووي في الترجمة العملية الى حين تجديد الحياة السياسية في انتخابات مرتقبة. سخر الرئيس بري مما يحكى عن تعديل قانونها او استبداله باخر وقال: "المكتوب مكتوب واقول مجددا ان الانتخابات ستجري ونحن مصممون على اجرائها وهناك مواعيد محددة لهذه الانتخابات وستجرى في موعدها"، وهذا ما اكده رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، واما فلا احد من الان عن تشكيك يتكلم. في الانتخابات وقانونها ومواعيدها الخلاصة انها ستجري في موعدها ونقطة على السطر.





==============================





* مقدمة نشرة أخبار "المنار"



جرعة ايجابية اضافتها اجواء بعبدا التشاورية لترسم الصورة بعبارة الرئيس بري المشهورة "تفاءلوا بالخير تجدوه" والخير ممكن طالما ان من التقاهم الرئيس ميشال عون من رؤساء وممثلين للكتل النيابية ابدوا تجاوبا بحسب بيان رئاسة الجمهورية وشددوا على ضرورة المحافظة على الوحدة الوطنية والاستقرار الامني والسياسي وتذليل العقبات امام ما يعيق نهوض الدولة.



وفي ما تصاغ الامور بالحكمة المعهودة لدى الرئيس عون فان المتشاورين توافقوا على النقاط الاساسية التي تم البحث فيها والتي ستعرض على المؤسسات الدستورية بحسب بيان بعبدا بعد استكمال التشاور بشانها مع عودة الرئيس عون من زيارته الى ايطاليا يوم الجمعة المقبل.



وبناء على هذه المعطيات فان المقبل من الايام يفترض ان يحمل المزيد من الانفراجات لعودة الحياة الحكومية الى طبيعتها ومتابعة الملفات المتزاحمة التي تبدا بالانتخابات ولا تنتهي بالنفط والكهرباء.



في المنطقة ازدحام من التوترات العالية من اليمن الذي ينزف اطفاله بسبب الحصار والعدوان السعودي الى مصر التي تودع ابنائها ضحايا الارهاب التكفيري ومن فلسطين التي تحاول تخطي العقبات التي يضعها البعض العربي بوجه المصالحة.



الى سوريا التي دخلت مرحلة الحل السياسي الفعلي ،ورغم محاولات المشاغبة من بعض الاطراف المسماة معارضة فان المراقبين يضعونها تحت عناوين تحسين الشروط من قبل المعارضات وداعميها بعد ان فقدوا كل اوراقهم الميدانية.



في ميادين البحرين حال من الغليان الشعبي مع تدهور الحالة الصحية لاية الله الشيخ عيسى قاسم واصرار اتباع المملكة السعودية من ال خليفة على عدم احترام مقامه الروحي ولا حتى وضعه الصحي مصرين على ابقاء سماحته في الاقامة الجبرية ومنع اهله ممن هم خارج المنزل ومؤيديه من الوصول اليه .





==============================







* مقدمة نشرة أخبار ال "ام تي في"



بتفاءل لافت خرج الرئيسان نبيه بري وسعد الحريري بعد مشاورات بعبدا ،بري عبر كلاميا مستعملا المثل الشائع "تفاءلوا بالخير تجدوه " ،اما الحريري فتجاوز ضرورة التصريح معتمدا اسلوبه المفضل "السلفي " ومحملا الصور ابتسامة علامة ارتياح.



ومن التصريح والتلميح جاء بيان قصر بعبدا ليؤكد شبه المؤكد ،فالمشاورات ستستكمل بعد عودة الرئيس عون من زيارته ايطاليا نهاية الاسبوع الجاري ثم ستعرض على المؤسسات الدستورية وكسب الوقت، هذا يتناغم مع المساعي الدولية لتجاوز ازمة استقالة الحريري والوصول الى مخرج يحقق النأي بالنفس.



ووفق المعلومات يتوقع ان يستأنف مجلس الوزراء جلساته الدورية الاسبوع المقبل انطلاقا من صيغة جديدة يتم صوغها عن تحييد لبنان وستتضمن على الارجح العبارة الاتية: " ينأى لبنان بنفسه عن الصراعات والمشاكل الداخلية بين الدول".



اقليميا، تريث من نوع اخر فوفد الحكومة السورية أرجئ سفره الى العاصمة السويسرية للمشاركة في مفاوضات السلام وذلك احتجاجا على بيان الرياض التي طالبت فيه فصائل المعارضة برحيل الاسد قبل الوصول الى مرحلة الانتقال السياسي.



تزامن ذلك مع اعلان نائب وزير الخارجية الروسي ان روسيا تحضر بشكل مكثف لعقد مؤتمر الحوار السوري "سوتشي" وان كان من الصعوبة تحديد موعده.





===============================







* مقدمة نشرة أخبار "الجديد"



في علم الأحياء فإن السلفي بعد التريث تعادل انتهاء فترة التأمل.. وتمهد الطريق إلى السرايا بتوافق رئاسي أعد اليوم مرسوم العودة على طريقة المشاورات ففي نهار التشاور غير الطويل خلص الرئيس ميشال عون إلى أن النتائج كانت إيجابية وبناءة.. وقد توافق المشاركون على النقاط الأساسية.. لكن بتها ترك للمؤسسات الدستورية بعد عودة رئيس الجمهورية من زيارته الرسمية لإيطاليا التي ستستمر حتى يوم الجمعة المقبل وإذ أشاد عون باستجابة رؤساء وممثلي الكتل السياسية وتشديدهم على الوحدة الوطنية والاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي فهم أن هذا الخط البياني سيكون العنوان الأبرز لمخرج التريث الذي وضعه الرئيس نبيه بري في معادلة تفاءلوا بالخير تجدوه وما تحقق من هذه المعادلة لتاريخه هو التفاؤل لكن المرجح ألا تترك البقية لـ "مملكة الخير" بعدما سلك رئيس الحكومة خيارا أعاد إليه الابتسامة وبعدما انطفأت محركات السعودية لتوتير لبنان.. وأصبح السبهان خارج الزمان والمكان وعمليات التنقيب عنه جارية بين السطور الافتراضية التي خرج منها ولم يعد علما أن تصريحاته الهدامة لهذا البلد شكلت ضررا على المملكة نفسها وليس على لبنان الذي أعاد تحصين وحدته فثامر السبهان وعادل الجبير ووليد البخاري شكلوا ثلاثية ارتدت مفاعيلها إيجابا على البلاد العنيدة ما رتب على السعودية إعادة التموضع وكف اليد ولكن المشكلة سوف تقع على الخليج إذا ما قرر ثامر السبهان تطبيق مفاعيل حقيبته هناك كوزير لشؤون الخليج الذي لا تنقصه شرذمة وتفرقة وما يهم لبنان اليوم هو الاستثمار في وحدته أما النأي بالنفس فتلك بدعة هذا البلد وخبرته وقد تخرج منها وخرج أجيالا حكومية.. لن يعصى على اللبنانيين تدبير أمرهم في البدع والنأي والحياد وإعادة تأكيد هذه المفردات في البيان الوزاري أو حتى في تحمل صدور إعلان بعبدا جديد وليسامحْنا الله وإذا تعذرت فهذا وليد جنبلاط ينطق بالحكم ويطرح أسلوب الدوزنة السياسة وهو العارف بالباطن إذ قال من بعبدا إن هذه الازْمة سنسميها عابرة ومن الافضل ألا نشير في أي محادثات لاحقة الى قضية السلاح وإذا كان الوضوح في مشاورات بعبدا قد أفضى الى مواقف تؤمن المخرج فإن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع حار بين ماضي مواقفه ومستقبلها فهو لم يعد على عجالة من أمره للخروج من الحكومة.. قائلا نحن نستقيل متى نشاء وربما يعلن جعجع أنه أول العائدين بعدما تصله أنباء رئيس الحكومة من أنه يود أن يبقى رئيسا للوزراء قائلا إن ما حصل في السعودية احتفظ به لنفسي.





==============================================================





