الصراف يشرح من رومانيا الدور الكبير الذي يقوم به الجيش اللبناني في حماية حدود لبنان

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يواصل وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصراف زيارته رومانيا. وكان قد وصل ظهر اليوم الى مبنى وزارة الدفاع الرومانية واقيمت له التشريفات الرسمية .

وفور وصوله التقى نظيره الروماني نهاي فيفور واجريا محادثات تناولت التطورات الراهنة في المنطقة عموما وفي لبنان خصوصا كما تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها خصوصا على الصعيد العسكري.

وزير الدفاع الروماني توجه في مستهل المحادثات بالتهنئة للجيش اللبناني على الانجاز الذي حققه بالانتصار على الارهاب ،مشيرا الى ان الارهاب الذي بات يطال كل المجتمعات والدول لا يمكن ان ينتهي ما لم تتضافر كل الجهود للتخلص منه .

الوزير الروماني عبر عن دعم بلاده الجهود التي يبذلها لبنان للحفاظ على استقراره مشيرا الى ان هذا الاستقرار مهم لاستقرار المنطقة كلها.

ونوه الوزيرالروماني بالعلاقات التي تجمع لبنان ورومانيا مبديا رغبته بتعزيز هذه الجهود وزيادتها.

من ناحيته شرح الوزير الصراف الدور الكبير الذي يقوم به الجيش اللبناني في حماية حدود لبنان وتثبيت استقراره الداخلي خصوصا مع وجود عدد كبير من النازحين السوريين.

وتحدث الصراف عن احتياجات الجيش العسكرية مؤكدا ان تعزيز قدرات الجيش اللبناني وتطويرها هي اولى المسائل التي تعمل عليها الحكومة اللبنانية وتحديدا وزارة الدفاع بتوجيهات من القائد الاعلى للقوات المسلحة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

بعد الاجتماع الثنائي عقدت جلسة محادثات موسعة بين الوفدين العسكريين اللبناني والروماني تناولت سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

بعد المحادثات وقع وزيرا الدفاع في كل من لبنان ورومانيا اتفاقية تعاون عسكري بين البلدين .

المحطة الثانية كانت في المتحف الوطني العسكري في رومانيا حيث زار الوزير الصراف والوفد المرافق المتحف ، وجال في ارجائه واطلع على المراحل التاريخية لبعض المعدات العسكرية .

وبعد الظهر زار الوزير الصراف مقر الكنيسة الرومانية الارثوذكسية في بوخارست واستقبلة البطريرك دانيال في حضور الوفد العسكري المرافق