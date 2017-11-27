بالفيديو.. إخماد حريق كبير في منطقة طريق الجديدة

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أصدرت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت بياناً جاء فيه التالي: "في تمام الساعة 16:30 من بعد ظهر اليوم الإثنين، تلقت غرفة عمليات فوج إطفاء مدينة بيروت مكالمة هاتفية مفادها بأنّ حريقاً كبيراً اندلع في فرن للمعجنات في منطقة الطريق الجديدة قرب مسجد عمر بن عبد العزيز. وعلى الفور هُرعت سيارات الاطفاء والاسعاف والانقاذ الى المكان، وفور وصولها كانت النيران مندلعة في فرن المنى للمعجنات الكائن في بناية بليق، وقد كانت السنة النيران ممتدة إلى الطابقين الأول والثاني من المبنى المذكور".



وتابع البيان: "على الفور عملت فرق الإسعاف على مساعدة القاطنين في الطابقين الأول والثاني في الخروج من المبنى، في حين كانت فرق الإطفاء تعمل على إخماد النيران التي كانت مندلعة بقوّة كبيرة في الفرن المذكور. وقد تمكّن رجال الفوج من إخراج ثلاثة قوارير غاز كبيرة وواحدة صغيرة من الفرن، وتمّ بعدها السيطرة على النيران وإخمادها حائلين دون امتدادها إلى المحال الملاصقة للفرن وباقي أرجاء المبنى السكني. وقامت فرقة من الفوج بعمليات تبريد المكان وتأمينه منعاً إعادة تجدد الحريق".