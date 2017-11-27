أبو زيد يردّ على حملة الدجل والتضليل وينفي عدم ترشحه للانتخابات في جزين

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صدر عن النائب أمل ابو زيد عصر اليوم البيان الآتي " في سياق حملة الدجل والتضليل التي تطاولني منذ أيام – وأنا أعرف من يحرّكها ويقف وراءها – طالعنا أحد المواقع الإلكترونية بخبر مفاده انني لن أترشح للانتخابات المقبلة في قضاء جزين " لأني غير واثق من الفوز فيها " كما زعم الخبر.

ورداً على هذا الزعم ، ومن هو وراءه ، أؤكد للجميع أن من تضعه جميع استطلاعات الرأي الحزبية ، والعامة ، لأبناء منطقة جزين في المرتبة الاولى بين جميع المرشحين ، ومن جميع الطوائف ، ما تنكّر يوماً لثقة الناس ولا تجاهلها، وليس وارداً عنده ان يتنكّر لها ، او يتجاهلها في المستقبل.

واذا كان مروجو مثل هذه الاكاذيب يظنون أنها دليل قوة أو اطمئنان ، فلهم أقول : ان غداً لناظره قريب وسيرى الناس من على بيدره القمح ومن ليس في مطحنته غير الجعجعة ! ".