الرئيس عون التقى بري والحريري.. مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: المشاورات اليوم كانت ايجابية وبنّاءة وتوافق على النقاط الاساسية

A + A -

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عند الثالثة بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري واطلعه على نتائج المشاورات التي اجراها قبل ظهر اليوم مع رؤساء وممثلي الكتل النيابية، وجرى عرض لحصيلة هذه المشاورات وكيفية الاستفادة منها لتعزيز الوحدة الوطنية.

وعند الثالثة والنصف، وصل رئيس مجلس النواب نبيه بري الى القصر الجمهوري، وعقد لقاء ثنائياً مع الرئيس عون امتد نحو نصف ساعة، انضم اليه بعدها الرئيس الحريري حيث استكمل استعراض ما تم بحثه قبل الظهر.