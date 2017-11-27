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التعليق الأول لعائلة العيتاني على قضية توقيف "زياد"

27
NOVEMBER
2017
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أصدرت عائلة العيتاني بياناً تعليقاً على ما يتم تداوله عبر "وسائل التواصل الاجتماعي" حول توقيف المخرج والمسرحي زياد عيتاني بتهمة التعامل مع اسرائيل، وجاء في البيان:

 

"يتداول على وسائل التواصل الاجتماعي قضية زياد عيتاني المشتبه به بموضوع التعامل مع العدو الاسرائيلي بطريقة تهكمية تنال من عائلة العيتاني وسمعتها وشرفها، لذا فإنّ مُصدر هذا البيان بالإصالة عن نفسه ونيابة عن عائلة العيتاني مجتمعة، يهمه توضيح الأمور التالية.

 

1 - زياد عيتاني هو ابن عائلة العيتاني حتى صدور حكم بإدانته، فإن أدين بحكم مبرم فإن العائلة تتبرأ منه حتماً.

 

2 - نحذر كل من يتطاول من ذكر اسم عائلة العيتاني بأي سوء إذ أن تاريخ هذه العائلة اللبنانية الأصيلة لطالما شرف ويشرف كل لبناني شريف وتفتخر بلبنانيتها وانتمائها العربي الأصيل الذي لم يرض يوما إلا برفع قيمة القضايا الوطنية والعربية إلى أعلى عليين.

 

3 - تؤكد العائلة وتشدد بأن العدو الأوحد لها هو العدو الإسرائيلي المغتصب لارضنا والذي تجاوز وتعدى على كل الأعراف الدولية في حين أن غيرنا يرتمي في أحضانه ويطلب وده.

 

4 - أي تعرض لاسم العائلة ولو تلميحاً غير مقبول مطلقا وكل من يقدم على أي عمل كتابة أو كلاماً أو بأي وسيلة تشوه من صورة عائلة العيتاني ستعرض مرتكبها للملاحقة القضائية..

 

5 -إننا وإزاء ما نشهده من تسارع في الأحداث لا يسعنا إلا أن نقول للناشطين في الاتهامات الباطلة من لم يكن منكم بلا خيانة مباشرة أو غير مباشرة فليرمي زياد عيتاني بالخيانة.."

 

وقد خُتم البيان بتحديد اليوم السابع والعشرين من تشرين الثاني 2017، تاريخ صدور البيان موقعاً من "شباب بيت العيتاني".

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