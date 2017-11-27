لبناني يتصدر نتائج الانتخابات الرئاسية في هندوراس

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تصدر المرشح اليساري المعارض اللبناني الاصل سلفادور نصر الله نتائج الانتخابات الرئاسية في هندوراس بحصوله على 45,17% من الاصوات وفق النتائج الأولية الجزئية المعلنة ليل الاحد الاثنين.





وتقدم نصرالله على الرئيس المنتهية ولايته اورلاندو ايرنانديز الذي حصل على 40,21% من الأصوات، بعد فرز 57% من بطاقات الاقتراع وفق ما اعلنت المحكمة العليا المختصة بشؤون الانتخابات بعد انتظار طويل أثار حالة من الارتباك، وبعد أن أعلن المتنافسان فوزهما.





يذكر أن نصر الله إعلامى وسياسى لبنانى الأصل، ويخوض الانتخابات للمرة الثانية بعدما كان الحظ لم يحالفه بالوصول إلى سدة الرئاسة في الانتخابات السابقة التي جرت في البلاد عام 2013.