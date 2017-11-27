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بعد جريمة بسكنتا المروّعة... إليكم هذه الصورة!

27
NOVEMBER
2017
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صـدر عـن المديـريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلـي ـ شعبـة العلاقـات العامـة البـلاغ التالـي:

 

تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، صورة للعاملة الأثيوبية:

 

- بيداد ديجيفا ديبلا Bedade Degefa Debla (مواليد عام 1994) المشتبه بارتكابها جريمة قتل مخدومتها نهاد نهرا ومن ثم إحراق منزلها الكائن في بلدة بسكنتا، وذلك بتاريخ 24/9/2017. وقد تبيّن من خلال التحريات والاستقصاءات التي قامت بها مفرزة الجديدة القضائية في وحدة الشرطة القضائية، بأن المشتبه بها قد شوهدت في بلدة ترشيش لفترة يومين متتاليين بعد ارتكابها الجريمة، ومن ثم توارت عن الأنظار.

 

لذلك تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص، من المواطنين الكرام الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان تواجدها، الحضور إلى مركز مفرزة الجديدة القضائية الكائن في مجمع الجديدة جانب قصر عدل الجديدة، أو الإتصال على أحد الرقمين: 897109/01 ــــ 901203/01، تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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