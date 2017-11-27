بعد إساءته للسيدة العذراء على "فيسبوك".. هذا ما اعترف به!

A + A -

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البـلاغ التالـــــي:

الساعة 7:00 من تاريخ اليوم 27/11/2017، وفي بلدة كفرصير الجنوبية، أوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، المدعو:

- أ. س. (مواليد عام 1952 لبناني)

وذلك لإقدامه سابقاً على نشر كلام مسيء بحق السيدة مريم العذراء، على صفحة بإسم وهمي (مصطفى سبيتي) على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الأمر الذي أدّى إلى استياء عارم لدى الناشطين على موقع "فيسبوك" ولدى الرأي العام.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه، مؤكداً انه أقدم على فعل ذلك للتعبير عن رأيه في لحظة انفعال وسكر، وبسبب بعض المشاكل العائلية الخاصة. وقد أقدم على إزالة الكلام المسيء لاحقاً، وذلك بناء على طلب من أحد أقاربه.

أودع الموقوف القضاء المختص، بناء على إشارته.