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بين الثلاثاء والأربعاء.. منخفض جوّي سيؤثّر على لبنان!

27
NOVEMBER
2017
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نشر الاب ايلي خنيصر المتخصص بالاحوال الجويّة عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك طقس الايام المقبلة وكتب:
 
 
منخفض جوّي متوسّط الفعالية يمرّ فوق جنوب تركيا يتمركز فوق الساحل السوري الشمالي وجنوب شرق تركيا، من المنتظر ان يؤثّر على الساحل اللبناني والجبال الغربية بأمطار وعواصف رعدية متفرّقة بين الثلاثاء والأربعاء ظهراً، تبدأ مع حالة عدم استقرار يوم الإثنين.
 
*طقس الثلاثاء: غائم مع ضباب على الجبال يتحوّل الى ماطر مع تراجع بسيط بدرجات الحرارة وتتساقط الثلوج ليلاً على المرتفعات التي تعلو 2300 متر.
 
*الحرارة على الساحل: 21 نهاراً و16 ليلاً، على الجبال 1200: 15 نهاراً و6 ليلاً، في البقاع: 17 نهاراً و6 ليلاً.
 
*الرطوبة: 60 الى 75%
 
*الرياح جنوبية غربية سرعتها بين 10 و25 كلم في الساعة.
 
*الضغط الجوّي: 1018hpa
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