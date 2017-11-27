أجواء التفاؤل تعمّ الأوساط السياسية

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اجمعَت مصادر "عين التينة" و"بيت الوسط" على بثّ أجواءٍ من التفاؤل، وانضمّت اليها دوائر القصر الجمهوري بالمناخ نفسِه ولفتت عبر صحيفة "الجمهورية" الى "أنّ ما يهمّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هو ان تستعيد البلاد بكل المؤسسات نشاطها بفاعلية، وأن يحصلَ ممّن سيَستشيرهم على أجوبة واضحة وصريحة حول بعض العناوين السياسية الاساسية التي تؤكّد ضرورة الحفاظ على الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي في لبنان، بالإضافة الى تلك التي تناوَلها كتاب الاستقالة الذي كان ينوي الرئيس سعد الحريري تقديمه لرئيس الجمهورية قبل قبوله تمنّيَه بالتريث".