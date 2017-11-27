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عناوين الصحف ليوم الاثنين 27 تشرين الثاني 2017

27
NOVEMBER
2017
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الأخبار
إعلاميون وإعلانيون في خدمة إبن سلمان

البناء
واشنطن أوقفت تسليحهم والأكراد يتراجعون...وهيئة الرياض: طرح الرئاسة تفاوضي
تقرير ألماني حرّك أورويا: هزّ استقرار لبنان سيدفع بالنازحين السوريين للهجرة
عون ليوم تشاوري طويل... وجنبلاط لإبن سلمان: للتسوية في اليمن ومع إيران

الجمهورية
مشاورات لطيّ صفحة التريث

الديار
علاقة الحريري ــ جعجع على المحكّ : مُطالبة بتوضيح لدور الحكيم في السعوديّة
مصادر معراب : سكوت المستقبل عن الإساءة للقوات ورئيسها خطيئة لا تغتفر

المستقبل
الحريري يؤكد التصدّي لكل ما يمسّ استقرار لبنان والعرب
مشاورات «التريّث» ترسم خارطة المواقف اليوم

اللواء
مشاورات النأي بالنفس: آلية التنفيذ وموعد الانتخابات
عون يُطلِع بري والحريري على الحصيلة اليوم.. ولبنان يغيب عن مؤتمر الرياض

L'Orient-Le Jour
Concertations aujourd’hui à Baabda des forces et partis représentés au gouvernement

The Daily Star
Baabda talks to decide government’s future

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