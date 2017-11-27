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أسرار الصحف ليوم الاثنين 27 تشرين الثاني 2017

27
NOVEMBER
2017
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البناء

صدمت المواقف التي أدلى بها رئيس الحكومة سعد الحريري إلى مجلة إماراتية وحمل فيها بشدة على إيران وحزب الله، الأوساط السياسية، التي تساءلت عن أسباب هذا التصعيد المفاجئ بعد الهدنة التي أعلنها ضمناً بعد عودته إلى بيروت، وتساءلت الأوساط عما يمكن أن تحدثه المواقف المذكورة من تداعيات سياسية على الساحة اللبنانية في المرحلة المقبلة؟..

الجمهورية
يُكثّف زعيم وسطي إتصالاته مع دولة كبرى من أجل حفظ موقعه في المرحلة المقبلة.
قالت أوساط مراقبة إنه لم يصدر أي إشارة بعد «تُشفي غليل» مَن ينتظرون إنعقاد جلسة لمجلس الوزراء بعد كل هذه الفترة من الإنتظار.
لاحظت أوساط سياسية إنعكاس خلاف بين حزب وتيار سريعاً على الأرض، وظهر ذلك من خلال الإنتخابات النقابية.

اللواء

لوحظ أن الفريق المقرّب من قطب سياسي كبير أمسك بالحلقة الضيّقة حوله بشكل أقوى مما كان عليه قبل التطورات الأخيرة!

توقعت أوساط متابعة حصول عملية فرز في كتلة سياسية ونيابية بارزة على خلفية المواقف التي برزت إبان الأحداث الأخيرة!

المستقبل
إن ديبلوماسيين يؤكدون أن المشاورات السياسية الجارية في لبنان حول مبدأ «النأي بالنفس» تتزامن مع مشاورات على أكثر من مستوى إقليمي ودولي، تتعلّق بملفات المنطقة.

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