هذا ما سيؤكده حزب الله في مشاورات بعبدا

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اشارت اوساط قريبة من حزب الله لـ «الديار»، أن رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد سيمثل حزب الله في مشاورات بعبدا، وسينقل تحيات الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الى الرئيس عون ودعمه ودعم الحزب لمواقفه.

كما سيؤكد رعد على موقف الحزب من الازمة في عودة الحريري عن استقالته واستئناف عمل الحكومة وفق مصلحة لبنان واستقراره و ضمن الثوابت الوطنية والبيان الوزاري وخطاب القسم.



ورداَ على ما يتردد عن توجه لتعديل البيان الوزاري او لتحديد مفهوم النأي بالنفس وفق مبدأ عدم التدخل الذي ينادي به تيار المستقبل والقوى السياسية الحليفة معه، تشير الاوساط الى ان عدم التدخل الميداني سيسقط مع استكمال حزب الله لانسحابه من العراق وسوريا عندما يحين الوقت وتنتهي مهامه وهو توقيت اقتربنا منه. وهذا لا يعني ان هذا التوقيت مرتبط بضغوطات من هنا او من هناك بل بمقتضيات ميدانية فرضت انتصارات كبيرة وبداية انتفاء الحاجة لمئات وآلاف المقاومين في سوريا.