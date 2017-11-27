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مشاورات في بعبدا تنطلق اليوم

27
NOVEMBER
2017
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تشهد بعبدا اليوم جولة تشاورية يقودها الرئيس عون مع رؤساء الكتل للتباحث في شأن الأزمة القائمة بعيداً عن سلاح المقاومة، كما تؤكد مصادر وزارية  لـ «البناء»، التي أشارت الى أن «الرئيس ميشال عون سيُجري اليوم مشاورات مع رؤساء الكتل النيابية المشاركة في الحكومة وغير المشاركة على غرار المشاورات التي أجراها بعيد إعلان إقالة الرئيس سعد الحريري في الرياض، وذلك للبحث في النقاط التي وضعها الرئيس الحريري كشرط لعودته عن الاستقالة وهي الالتزام بالنأي بالنفس عن الصراعات في المنطقة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية وتطبيق اتفاق الطائف ، على أن يكوّن أفكاراً أولية عن تحديد مشترك لمفهوم النأي بالنفس عن الصراعات الخارجية للتوصل الى صيغة توافقية».

ولفتت المصادر الى أن «الرئيس عون سيستمع الى مواقف هذه القوى، على أن يضع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري في أجواء المشاورات ليبنى على الشيء مقتضاه، لا سيما أن الرئيسين عون وبري كانا على تواصل وتشاور دائم إزاء الأزمة القائمة».

وأضافت أن «عون أراد أن يُجري هذه المشاورات قبل سفره الى إيطاليا الأربعاء المقبل»، مشيرة الى أنه «على ضوء ما ستتوصل اليه المشاورات من المرجّح أن تُعقد جلسة لمجلس الوزراء في الأيام القليلة المقبلة»، موضحة أن «جميع القوى السياسية تؤكد بأن لبنان تجاوز الأزمة وأننا على مقربة من الحل».

ونفت مصادر نيابية لـ «البناء» أن «تكون المشاورات خضوع للابتزاز السعودي للضغط على حزب الله وطرح مسألة سلاحه في التداول، بل إن عون سيحاول بحكمته وحنكته امتصاص آثار وتداعيات الأزمة التي ترتبت عن احتجاز الحريري في الرياض وكيفية تحصين لبنان وحمايته من التأثيرات الخارجية، كما سيطلع رئيس الجمهورية بحسب المصادر مختلف القوى السياسية على الوقائع التي توفرت له عن أزمة احتجاز الحريري، وسيكشف بأن جهة خارجية أرادت تنفيذ مخطط فتنوي لأخذ البلاد الى الخراب لولا حكمة اللبنانيين ووحدتهم».

البناء
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