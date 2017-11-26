دولة عربية بين أكثر الدول خطورة في العالم

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ذكر التقرير السنوي للمنتدي الاقتصادي العالمي أن إحدى دول أمريكا الجنوبية يوجد بها أخطر "مافيا" في العالم بينما تكون دولة فنلندا هي الأقل خطورة على قائمة 137 دولة شملها التقرير.

وأورد التقرير تصنيف الدول التي يوجد بها أعمال الجريمة المنظمة على مؤشر يبدأ من رقم 1 (الأكثر خطورة) ورقم 7 (الأقل خطورة).

وتحتل السلفادور بأمريكا الجنوبية المرتبة الأولى التي يوجد بها أكثر المافيات خطورة، بينما تمثل فنلندا الدولة الأقل خطرا تليها النرويج وعمان وإيسلاندا وسنغافورة وقطر والإمارات.

ووفقا للتقرير فإن كل من هندوراس وفنزويلا والمكسيك وجواتيملا تأتي ضمن الدول الأكثر خطورة تليها جاميكا وكولومبيا وتشاد وبيرو واليمن وباكستان وغينيا، إضافة إلى موزمبيق ومالي وإيطاليا.

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