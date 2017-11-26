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إذا كانت الكلمة تعني "تكريسَ ما هو طبيعي"، فالتطبيعُ عنوانُ المرحلة الراهنة حكومياً، ورفضُه مع العدو الإسرائيلي عنوانُ جميع المراحل وطنياً وسياسياً وثقافياً وقضائياً...



فعلى المستوى الأوّل، وعلى وقعِ تبشير كلٍّ من حزب الله وحركة أمل، وبضع الفاعلين في تيار المستقبل، بقُربِ عودة العمل إلى ما كان عليه، يُطلق رئيسُ الجمهورية العماد ميشال عون غداً يوماً طويلاً من المشاورات مع أركان المشهد السياسي اللبناني، تحت عنوانٍ عريضٍ واحد، هو تكريسُ خطاب القسم الذي أجمع على الإشادة بمضمونه اللبنانيون، وانبثق منه البيانُ الوزاري لحكومة استعادة الثقة، التي تتأهلُ لاستعادة الدور...



فبحسب معلومات الأوتيفي، النقاشُ المفتوح والمنفتح في القصر الجمهوري غداً سيَدور بين حدّين: الأول، الدفاعُ كما دائماً عن حرية وسيادة واستقلال لبنان، وتأكيدُ رفضِ أيِّ تدخلٍ خارجي بالشأن اللبناني. اما الثاني، فتحييدُ الوطن الصغير عن صراعات الإقليم مهما كان شكلُها، تمهيداً لمعاودةِ مسيرة الإنجازات التي تكلّلت في الذكرى الاول لانتخاب الرئيس...



أما على المستوى الثاني، فلا يزالُ توقيفُ الممثل زياد عيتاني يتفاعل في مختلف الأوساط، طارحاً مجدَداً على بساط البحث بعضَ المفاهيم ومعاني الكلمات، مثلَ: "العدو" و"العميل" وما بينَهما أو قبلَهما او بعد. علماً أنْ في أيِّ بلدٍ طبيعي، يُفترض أن تكونَ تلك الامور من المسلّمات التي لا تخضع لنقاش... وقبل الدخول في التطبيع الحكومي المطلوب، وقفةٌ مع التطبيع المرفوض مع العدو الإسرئيلي، التفاصيل في النشرة المسائية .