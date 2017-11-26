يربّون على ما يستحقّونه.. الحقّ والعدل

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جومانا ناهض-

يُفتَتَحُ الأسبوعُ القادمُ على إضرابٍ ليومين لأساتذةِ التّعليمِ الخاصّ والمتقاعدين المُتضرّرين من عدمِ دفْعِ المُستحقّاتِ كاملةً كما أقرّها القانون ٤٦.

مُجدّدًا الأساتذةُ في مَهبِّ النّزاعات والطّمع وجَشَعِ مسؤولي وأصحابِ المؤسّساتِ التّعليميّةِ.



بدأَ تاريخُ البشريّةِ الجديدُِ بالمعلّمِ الأوّلِ السّيّدِ المسيحِ ومعه جاءَ تكريمُ المعلّمِ كواجبٍ لا غُبارَ عليه.



فالمُعلّمُ يُقدِّمُ ممّا خزّنَهُ طوالَ سنواتِ دراستِهِ الطّويلةِ، مِنْ وقْتِهِ، مِنْ صحّتِهِ، كما ويُضحّي بكلّ المُناسباتِ ليُتابعَ طلّابَهُ مِنْ تلْقينِهم وصولًا إلى تقييم زرعِهم. كُلُّ تلك التّضحياتِ، وإن كانت بخيارِه، إلّا أنّها لا تُقدَّرُ كما يجبُ لا معنويًّا أحيانًا كثيرةً ولا ماديًّا أبدًا.



لقد نسيَ أصحابُ المدارسِ أنّ الحياةَ العائليّةَ لا تنحصرُ بتعليمِ الأولادِ بالمجّان، فالمصاريفُ الحياتيّةُ الأخرى تفوقُ التّعليمَ بأشواطٍ، وهلْ يكفي معاشُ الأستاذِ لعيشِ حياةٍ هانئة؟



وما لا يعْرفُه الأهلُ أوْ ما يتغاضون عنْه أنّ الملايين الّتي يدفعونَها لا تذهبُ مباشرةً إلى حسابِ الأستاذِ، فنحنُ لسنا بسكّان قصورٍ ولا مِنَ المُتزيّنين بالألماس.



من هنا كفى رهْنُ حقوقِ الأساتذةِ بطمَعِ أصحابِ المؤسّساتِ التّربويّةِ وجَهلِ الأهلِ للدّورِ الحقيقيّ الّذي يؤدّيه الأستاذ.

أتعلمونَ أيّها الأهلُ وتتذكّرون يا أصحابَ المؤسّسات التّعليميّة أنّ كلّ معلّمٍ مسؤولٌ عنْ ١٠٠ تلميذٍ على الأقلّ؟ عنْ ١٠٠ حالةٍ فكريّةٍ وصحيّةٍ واجتماعيّةٍ؟



أتعلمونَ أيّها الأهلُ وتتذكّرون يا أصحابَ المؤسّساتِ التّعليميّةِ أنّ كلّ معلّمٍ مسؤول عنْ مُتابعةِ ١٠٠ عائلةٍ بأهوائهم المُختلفةِ كلّما أخفقَ تلميذٌ في مكانٍ ما؟



أتعلمونَ أيّها الأهلُ وتتذكّرون يا أصحابَ المؤسّسات التّعليميّة أنّ المعلّم بالكادِ يستطيعُ مُتابعةَ أولادِه في البيْت وأنّ معظمهم يلجأون إلى تأمينِ ساعاتِ تعليمٍ إضافيّةٍ لهم؟



أتعلمونَ أيّها الأهلُ وتتذكّرون يا أصحابَ المؤسّسات التّعليميّة أنّ المعلّمةُ تترُكُ رضيعَها بعد أشْهرٍ قليلةٍ لتهتمّ بأولادٍ آخرين؟

أتعلمونَ أيّها الأهلُ وتتذكّرون يا أصحابَ المؤسّسات التّعليميّة أنّ يوم المعلّمِ ٤٨ ساعةٍ وأسبوعَه ١٤ يومًا؟

أتعلمونَ أيّها الأهلُ وتتذكّرون يا أصحابَ المؤسّسات التّعليميّة أنّ للمعلّمِ على الأقلّ ٤ ساعاتٍ إضافيّةٍ يوميٍّا في البيتِ لتحضيرِ واجباتِه لليومِ التّالي، وليالٍ تتّصلُ بصباحاتٍ عندَ وجوبِ تصحيحِ امتحاناتٍ؟



أتعلمونَ أيّها الأهلُ وتتذكّرون يا أصحابَ المؤسّسات التّعليميّة أنّكم فيما تمضون عطلةَ الأعيادِ والعطلَ الأسبوعيّة في زياراتٍ ونزهاتٍ، المعلّم يُصحّحُ امتحانات أولادَكم؟



أتعلمونَ أيّها الأهلُ وتتذكّرون يا أصحابَ المؤسّسات التّعليميّة أنّ المعلّمَ يُلقّنُ المعلومات، يُهذّبُ الأخلاقيّات، يُحضّرُ، يُؤلّفُ، يُزيّنُ، يَكتبُ مسرحيّاتٍ ويُدرّبُ على أدوارٍ، يحضُرُ اجتماعاتٍ خارجَ الدّوام أو وقتَ الدّوامِ في وقتِ اسْتراحتِه؟ كلُّ ذلك والأجرُ واحدٌ لمْ يتغيّر منذُ ما يُقاربُ العشر سنواتٍ.

وبعْد، أتعلمونَ أيّها الأهلُ وتتذكّرون يا أصحابَ المؤسّسات التّعليميّة كمْ منَ المبالغ زيدَت على الأقساط، النّقليّات، الزّيّ المدرسيّ، الكُتب المُباعة في المدرسة، القرطاسيّة، الرّحلات، ومدارسُ كثيرةٌ لمْ تغيّر كرسيًّا ليرتاح الطّالب خلال مُتابعتِه الحُصصَ، كما لم تزِد فلسَ أرملةٍ على معاشِ المعلّمِ؟ أيَسألُ المنتفضون على دفْعِ حقوقِ المعلّمِ أين تُصْرفُ كلُّ تلك الزّيادات؟



اللّائحة تطولُ في التّهكّمات والظّلم الّذي يطالُ المعلّمَ بعلمِ المسؤولين وتغاضيهم عن ذلك لغايةٍ معروفة الأهداف.



كفى ظلمًا وإجحافًا لمنْ يقوم الوطنُ على مسارِ تقديماتهم.



كفى ظلمًا وإجحافًا لمنْ يزرعون زرعًا مُفيدًا ويحصده آخرون.



كفى، كفى، كفى. ادفعوا لنا ما ثبّته وعزّزه القانون، ادفعوا لنا حقوقنا لا منّةً تمنّنوننا بها، ادفعوا ممّا لكم سنوات تأخذونه من الأهلِ وكونوا عادلين.

هي حقوقُنا لا تسلبونا ما لنا، فعلى أكتافنا وبفضْلِ جهودِنا تقومُ مؤسّساتُكم.