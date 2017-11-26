living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

يربّون على ما يستحقّونه.. الحقّ والعدل

26
NOVEMBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

جومانا ناهض-

يُفتَتَحُ الأسبوعُ القادمُ على إضرابٍ ليومين لأساتذةِ التّعليمِ الخاصّ والمتقاعدين المُتضرّرين من عدمِ دفْعِ المُستحقّاتِ كاملةً كما أقرّها القانون ٤٦.
مُجدّدًا الأساتذةُ في مَهبِّ النّزاعات والطّمع وجَشَعِ مسؤولي وأصحابِ المؤسّساتِ التّعليميّةِ.


بدأَ تاريخُ البشريّةِ الجديدُِ بالمعلّمِ الأوّلِ السّيّدِ المسيحِ ومعه جاءَ تكريمُ المعلّمِ كواجبٍ لا غُبارَ عليه.


فالمُعلّمُ يُقدِّمُ ممّا خزّنَهُ طوالَ سنواتِ دراستِهِ الطّويلةِ، مِنْ وقْتِهِ، مِنْ صحّتِهِ، كما ويُضحّي بكلّ المُناسباتِ ليُتابعَ طلّابَهُ مِنْ تلْقينِهم وصولًا إلى تقييم زرعِهم. كُلُّ تلك التّضحياتِ، وإن كانت بخيارِه، إلّا أنّها لا تُقدَّرُ كما يجبُ لا معنويًّا أحيانًا كثيرةً ولا ماديًّا أبدًا.


لقد نسيَ أصحابُ المدارسِ أنّ الحياةَ العائليّةَ لا تنحصرُ بتعليمِ الأولادِ بالمجّان، فالمصاريفُ الحياتيّةُ الأخرى تفوقُ التّعليمَ بأشواطٍ، وهلْ يكفي معاشُ الأستاذِ لعيشِ حياةٍ هانئة؟


وما لا يعْرفُه الأهلُ أوْ ما يتغاضون عنْه أنّ الملايين الّتي يدفعونَها لا تذهبُ مباشرةً إلى حسابِ الأستاذِ، فنحنُ لسنا بسكّان قصورٍ ولا مِنَ المُتزيّنين بالألماس.


من هنا كفى رهْنُ حقوقِ الأساتذةِ بطمَعِ أصحابِ المؤسّساتِ التّربويّةِ وجَهلِ الأهلِ للدّورِ الحقيقيّ الّذي يؤدّيه الأستاذ.
أتعلمونَ أيّها الأهلُ وتتذكّرون يا أصحابَ المؤسّسات التّعليميّة أنّ كلّ معلّمٍ مسؤولٌ عنْ ١٠٠ تلميذٍ على الأقلّ؟ عنْ ١٠٠ حالةٍ فكريّةٍ وصحيّةٍ واجتماعيّةٍ؟


أتعلمونَ أيّها الأهلُ وتتذكّرون يا أصحابَ المؤسّساتِ التّعليميّةِ أنّ كلّ معلّمٍ مسؤول عنْ مُتابعةِ ١٠٠ عائلةٍ بأهوائهم المُختلفةِ كلّما أخفقَ تلميذٌ في مكانٍ ما؟


أتعلمونَ أيّها الأهلُ وتتذكّرون يا أصحابَ المؤسّسات التّعليميّة أنّ المعلّم بالكادِ يستطيعُ مُتابعةَ أولادِه في البيْت وأنّ معظمهم يلجأون إلى تأمينِ ساعاتِ تعليمٍ إضافيّةٍ لهم؟


أتعلمونَ أيّها الأهلُ وتتذكّرون يا أصحابَ المؤسّسات التّعليميّة أنّ المعلّمةُ تترُكُ رضيعَها بعد أشْهرٍ قليلةٍ لتهتمّ بأولادٍ آخرين؟
أتعلمونَ أيّها الأهلُ وتتذكّرون يا أصحابَ المؤسّسات التّعليميّة أنّ يوم المعلّمِ ٤٨ ساعةٍ وأسبوعَه ١٤ يومًا؟
أتعلمونَ أيّها الأهلُ وتتذكّرون يا أصحابَ المؤسّسات التّعليميّة أنّ للمعلّمِ على الأقلّ ٤ ساعاتٍ إضافيّةٍ يوميٍّا في البيتِ لتحضيرِ واجباتِه لليومِ التّالي، وليالٍ تتّصلُ بصباحاتٍ عندَ وجوبِ تصحيحِ امتحاناتٍ؟


أتعلمونَ أيّها الأهلُ وتتذكّرون يا أصحابَ المؤسّسات التّعليميّة أنّكم فيما تمضون عطلةَ الأعيادِ والعطلَ الأسبوعيّة في زياراتٍ ونزهاتٍ، المعلّم يُصحّحُ امتحانات أولادَكم؟


أتعلمونَ أيّها الأهلُ وتتذكّرون يا أصحابَ المؤسّسات التّعليميّة أنّ المعلّمَ يُلقّنُ المعلومات، يُهذّبُ الأخلاقيّات، يُحضّرُ، يُؤلّفُ، يُزيّنُ، يَكتبُ مسرحيّاتٍ ويُدرّبُ على أدوارٍ، يحضُرُ اجتماعاتٍ خارجَ الدّوام أو وقتَ الدّوامِ في وقتِ اسْتراحتِه؟ كلُّ ذلك والأجرُ واحدٌ لمْ يتغيّر منذُ ما يُقاربُ العشر سنواتٍ.
وبعْد، أتعلمونَ أيّها الأهلُ وتتذكّرون يا أصحابَ المؤسّسات التّعليميّة كمْ منَ المبالغ زيدَت على الأقساط، النّقليّات، الزّيّ المدرسيّ، الكُتب المُباعة في المدرسة، القرطاسيّة، الرّحلات، ومدارسُ كثيرةٌ لمْ تغيّر كرسيًّا ليرتاح الطّالب خلال مُتابعتِه الحُصصَ، كما لم تزِد فلسَ أرملةٍ على معاشِ المعلّمِ؟ أيَسألُ المنتفضون على دفْعِ حقوقِ المعلّمِ أين تُصْرفُ كلُّ تلك الزّيادات؟


اللّائحة تطولُ في التّهكّمات والظّلم الّذي يطالُ المعلّمَ بعلمِ المسؤولين وتغاضيهم عن ذلك لغايةٍ معروفة الأهداف.


كفى ظلمًا وإجحافًا لمنْ يقوم الوطنُ على مسارِ تقديماتهم.


كفى ظلمًا وإجحافًا لمنْ يزرعون زرعًا مُفيدًا ويحصده آخرون.


كفى، كفى، كفى. ادفعوا لنا ما ثبّته وعزّزه القانون، ادفعوا لنا حقوقنا لا منّةً تمنّنوننا بها، ادفعوا ممّا لكم سنوات تأخذونه من الأهلِ وكونوا عادلين.
هي حقوقُنا لا تسلبونا ما لنا، فعلى أكتافنا وبفضْلِ جهودِنا تقومُ مؤسّساتُكم.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout