بالفيديو.. شتائم ولكمات ورفس أثناء التقاتل على المعروضات في "الجمعة السوداء"

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تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه الإقبال الشديد على شراء البضائع الرخيصة في أحد المراكز التجارية في الولايات المتحدة ضمن عروض تخفيضات ما يعرف بـ"الجمعة السوداء".

ويشهد يوم الجمعة الأخير من نوفمبر كل عام في الولايات المتحدة والذي يسبق سهرة "عيد الشكر" توافد الزبائن بشكل كبير إلى المحال والمراكز التجارية في الولايات المتحدة بفضل التخفيضات في أسعار جميع السلع وخصوصا الأدوات الكهربائية التي تصل إلى 90%.

وقد تعدى هذا التقليد حدود الولايات المتحدة ليصل إلى بريطانيا وفرنسا وأستراليا ودول أخرى منها بعض الدول العربية مثل مصر ولكن نسبة التخفيضات على الأسعار فيها ليست كما في الولايات المتحدة.

ويعود سبب إلصاق الصفة السواد لهذا اليوم، بحسب بعض المصادر الأمريكية، إلى ستينات القرن الماضي، فقد اختارت شرطة كاليفورنيا هذه التسمية بسبب كثرة الإصابات الناتجة عن تزاحم الزبائن وتدافعهم من أجل التسوق داخل المتاجر.