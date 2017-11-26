قوات سوريا الديمقراطية: سننضم الى الجيش السوري بعد التسوية

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أعلن الرئيس المشترك لـ”مجلس سوريا الديمقراطية” رياض درار، أن “قوات سوريا الديمقراطية” ستنضم الى الجيش السوري الذي سيتكفل بتسليحها عندما تتحقق التسوية السورية.



وأوضح درار، في تصريح لشبكة “رووداو” الكردية انه “إذا كنا ذاهبين إلى دولة سورية واحدة بنظام فيدرالي نعتقد أنه لا حاجة للسلاح والقوات، لأن هذه القوة سوف تنخرط في جيش سوريا ولأن الوزارات السيادية مثل الجيش والخارجية ستكون لدى المركز، وقوات سوريا الديمقراطية هي قوات سورية وليست قوات محلية”، مؤكدا “انه عندما تكون التسوية السورية قد أنجزت ستكون قوات سوريا الديمقراطية جزءا من الجيش السوري وسيتكفل بتسليحها”.