وصول فريق طبي أميركي الى لبنان تحضيرا لإجراء عمليات قلب ل10 أطفال في مستشفى حمود

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وصل الى لبنان فريق طبي من مستشفى Riley Hospital For Children في الولايات المتحدة الأميركية، تحضيرا لإجراء 10 عمليات جراحية لأطفال يعانون تشوهات خلقية في القلب، وذلك بمبادرة من جمعية gift of life- lebanon التي تأسست عام 2015 واختارت هدفا لرسالتها الانسانية مساعدة الأطفال مرضى القلب بتأمين تغطية تكلفة عمليات جراحية لهم، حيث سيتم اجراء العمليات في الربيع المقبل بالشراكة مع روتاري صيدا واندية الروتاري في لبنان ومستشفى حمود الجامعي ومركز قلب الأطفال في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت.

وتهدف هذه الشراكة لإفادة أكبر عدد من الأطفال الذين لديهم عيوب خلقية في القلب من عمليات جراحية ستتم تغطيتها من منحة عالمية بقيمة 220 الف دولار ساهمت في تأمينها gift of life- lebanon مع اندية الروتاري في لبنان.

وزار الفريق الطبي الأميركي مستشفى حمود الجامعي برفقة وفد مشترك من جمعية gift of life- lebanon وروتاري صيدا حيث عقدوا اجتماعا مع الادارة الطبية للمستشفى وفريق قسم جراحة القلب من اجل الاطلاع على جهوزيته لإجراء هذه العمليات.

وضم الفريق الطبي الزائر الدكتور مارك ويليام تورنتاين، الدكتورة ستيفاني جو كينامان، الدكتور تيموثي ماركوس كورديز، السيدة ميليسا ريدين، الدكتور رياض لطفي والدكتورة لولا شبطيني، ورافقه من جمعية gift of life- lebanon مؤسستها ورئيستها لينا شهيب والأعضاء جورج عازار، بانا كلش، سونا كورتيان وكمال احمدية، ومن روتاري صيدا نائبة الرئيسة دانية الصلح والأعضاء السفير عبد المولى الصلح، نزيه كلش، باسل بعاصيري وغادة أيوب، وكان في استقبالهم من اسرة مستشفى حمود الجامعي الدكتورة زينة حمود والمدير الطبي الدكتور احمد الزعتري وفريق من اطباء قسم جراحة القلب، وفي حضور رئيس قسم جراحة القلب في مركز قلب الأطفال في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور عصام الراسي.

وتخلل الاجتماع عرض عن مستشفى حمود الجامعي عن قسم جراحة القلب فيه، وكلمات لكل من حمود وشهيب والصلح والزعتري، ونقاش حول التجهيزات والتقنيات المتوافرة في المستشفى لإجراء مثل هذه العمليات، ثم جولة في الاقسام.

شهيب

وألقت شهيب كلمة أوضحت فيها أن "اللقاء اليوم هو تحضيري للربيع المقبل حيث سيأتي فريق من 8 اطباء من مستشفى Riley Hospital For Children في انديانابوليس ممثلة بالدكتور مارك تورنتاين لإجراء عمليات قلب للأطفال في مستشفى حمود الجامعي، ويكون تعاون معهم ومع مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت ممثلة بالدكتور عصام الراسي، على ان تجرى العمليات العشر جميعها في مستشفى حمود. واليوم هم هنا ليتعرفوا على الأطباء والمستشفى وغرف العمليات فيروا كفريق ماذا يحتاجون لإجراء العمليات في الربيع المقبل. وتسعى الجمعية أيضا الى أن تأتي بفرق أخرى من الأطباء المختصين من الخارج لإجراء مزيد من هذه العمليات في هذه المستشفى وفي منطقة صيدا، ونحن سعداء جدا بهذا التعاون".

الزعتري

من جهته قال زعتري: اليوم مهم لأنه تتويج لعمل سنوات بالتعاون مع جمعية " gift of life- lebanon " والروتاري وفريق عمل مستشفى حمود الجامعي ، لمساعدة الأطفال الذين هم بحاجة لجراحة والذين يعانون عيوبا خلقية في القلب وللأسف لا يحظون بمساعدة من الجهات الضامنة . والمساعدة اليوم هي من " gift of life- lebanon " لتعطي الأمل لعدة اطفال ، فمستشفى حمود يجري سنويا حوالي 50 الى 60 عملية قلب مفتوح للأطفال وثمرة التعاون هذا ستظهر اكثر خلال السنوات المقبلة لأنه سيكون هناك قدرة على مساعدة عدد اكبر من الأطفال مساعدة تقنية ومالية ومساعدة للمستشفى لتستطيع ان تقوم بعدد اكبر من العمليات وتخدم هذه المنطقة. فكل الشكر لجمعية "" gift of life- lebanon " وللسيدة لينا شهيب وفريق روتاري صيدا والدكتور الراسي والأطباء المختصين وفريق العمل معه في مستشفى حمود وهم من اهم الجراحين في لبنان وان شاء الله تكون اول خطوة لتطوير أداء المستشفى اكثر واكثر باجراء المزيد من هذه العمليات الجراحية.

الصلح

بدورها قالت الصلح أن "الشراكة بين روتاري صيدا وgift of life- lebanon ومستشفى حمود ومستشفى الجامعة الأميركية هي عبارة عن منحة عالمية بقيمة 220 الف دولار لتغطية كلفة اجراء 50 عملية لأطفال يعانون تشوهات في القلب وليس بمقدور عائلاتهم تغطية كلفتها، حيث تم البدء فعليا بهذه العمليات في كل من مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت ومستشفى حمود الجامعي في صيدا وستختتم في الربيع المقبل بعشر عمليات ونحن فخورون جدا بهذه الشراكة".

كلش

أما كلش، فأوضحت أن "الوفد آت من اميركا ليتعرف على فريق الأطباء في المستشفى ويجري تقييما للوضع وجهوزية المستشفى تحضيرا للزيارة الأهم التي ستكون في الربيع القادم حيث سيقومون حينها بمهمة لمدة اسبوع لإجراء عمليات قلب متواصلة لعشرة أطفال ويتبادلوا الخبرات مع الأطباء اللبنانيين، علما أن جمعية gift of life- lebanon ومنذ تأسيسها سنة 2015 اجرت حتى الآن حوالي 140 عملية من هذا النوع، والعمليات العشر الجديدة المقررة ستكون من ضمن خمسين عملية ستجرى تباعا، وهذا الأمر سيبقى مستمرا، وان شاء الله كل سنة نستطيع ان نؤمن ما نستطيع لنساعد هؤلاء الأشخاص، مع الاشارة الى ان هذه العمليات ستجرى لأطفال لبنانيين ولأطفال لاجئين سوريين ايضا".

وبعد اللقاء نظم روتاري صيدا جولة للفريق الطبي الأميركي والوفد اللبناني المرافق في صيدا القديمة، شملت عددا من معالمها التاريخية والتراثية، وسبق الجولة حفل غداء في استراحة صيدا السياحية.