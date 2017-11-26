living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

سعد الحريري لـ "مجلة الرجل" : لم أندم على شيء وأرفض الوصاية الايرانية

26
NOVEMBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

مجلة الرجل-

أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري ان سبب عدم استقرار لبنان هو لعبة ايران التي تستخدم حزب الله كذراع لها في المنطقة، مضيفا ان تصريحات الرئيس الايراني حول علاقة بلاده بلبنان " مرفوضة"، مؤكدا في الجانب الاخر ان السعودية ساعدت لبنان في كل المراحل ولم تفرق بين شيعي وسني، مبدياً اعجابه بالملك سلمان ورؤيته وسياسته "القيادية".


وفي حوار شامل وجريء اجراه رئيس تحرير مجلة الرجل محمد فهد الحارثي من قلب بيروت اكد الحريري بان "ليس لحزب الله القدرة على ادارة البلد وقوته تأتي من السلاح الممول ايرانياً و كلام روحاني مرفوض وهو لا يقرر ما نريد ان نفعل في لبنان، مشيراً الى ان الحل بالنسبة لسلاح حزب الله هو حل اقليمي وليس داخلي ونحن لا يمكننا فعل شيء بهذا الخصوص".


وفيما يتعلق بالحرب الدائرة في سوريا اكد الحريري بانه "لولا التدخل الروسي لسقط بشار الاسد.. والايرانيون هم من طلب هذا التدخل بعد فشلهم في انجاز المهمة" مستطردا "وعدنا الروس بعدم السماح لنظام الاسد في سورية بضرب الاستقرار والسيادة في لبنان"

وعن علاقته بالمملكة العربية السعودية توقف الحريري عند سياسة المملكة التي " ساعدت لبنان بكل المراحل ولم تقف مع فريق ضد فريق اسلامي او مسيحي أو غيره" وضرب مثلا على ذلك " في حرب تموز العام 2006 ساعدت المملكة لبنان بمليار دولار ..قدمتها للبنان كل لبنان ولم تفرق بين سني وشيعي"


مضيفا المواقف التي تقفها المملكة فيما يخص ما يصرح او يقوم به البعض " نتفهمها وهذا شيء من حقها بأن يكون عندها بعض الاجراءات، وخاصة عندما يكون عندك فريق سياسي يحاول اللعب باستقرار المنطقة وخاصة الخليج وهو "حزب الله".


ونوه الحريري بشخصية ولي العهد الامير محمد بن سلمان " ولي العهد صاحب رؤية ورجل لديه الامكانية للتحدي ويعمل باتجاه هذا التحدي" مضيفا" في اي وقت تحاول الاتصال بالامير محمد تجهده في جبهات العمل فهو يعمل دون كلل او ملل ( اتسائل متى ينام ومتى يرتاح) ".


معتبرا السعودية "جزء من حياتي، وهذه العلاقة ترتبط بطفولتي وبعملي، وهي علاقة ترسخت من ايام الوالد، وكذلك هي اليوم علاقة مميزة بالنسبة لأولادي، وستبقى موجودة، فالمملكة اكرمت الوالد واكرمتنا ولحم أكتافنا منها، وهذا الوفاء سنحافظ عليه.

من جانب اخر يرى الحريري أن لبنان هو "الرئة التي يتنفس بها كل العرب له نكهة مختلفة من الثقافة والتعليم والديمقراطية" مضيفا "المغتربون هم القوة الحقيقية للبنانيين وعلينا أن نؤمن الاستقرار لنكون دولة متحضرة ولديها كل شيء".


مجلة الرجل سألت الحريري ان كان سيفتح الباب لابنه حسام لكي يدخل عالم السياسة فأجاب: " لا لن يدخل عالم السياسة .. ربما يدخل عالم الاعمال " معتبرا ان السبب في ذلك هو صعوبة اللعبة السياسة في لبنان وتشابكها" لافتا الى انه هو شخصيا دخل هذا المعترك " بحكم الامر الواقع بعد اغتيال والدي... ولم اتخيل يوما ان اكون في هذا الموقع".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout