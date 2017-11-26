درويش وجريصاتي يهنئون لحود بمنصب الأمين العام للمجلس الأعلى للروم الكاثوليك - جريصاتي: ادعو سكاف الى العودة عن استقالتها

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زار رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش برفقة وزير العدل سليم جريصاتي والسيد بيار فتوش، الأمين العام الجديد للمجلس الأعلى للروم الملكيين الكاثوليك المهندس لويس لحود في منزله لتقديم التهنئة بانتخابه، بحضور رجل الأعمال سيزار المعلوف، السيد ناصيف العموري المعلوف ونجله نقولاً المنتخب حديثاً عضواً في المجلس الأعلى وعدد كبير من ألأقارب والإعلاميين.

جريصاتي

وزير العدل سليم جريصاتي هنأ المهندس لحود بالمنصب الجيدد وتحدث عن انتخابا المجلس الأعلى فقال :

"اتيت اليوم الى هذا البيت العريق، آل لحود الكرام، بيت المدير العام لويس لحود، الأمين العام الجديد للمجلس الأعلى للروم الملكيين الكاثوليك، برفقة سيد المدينة سيادة المطران عصام يوحنا درويش وفاعليات الكثلكة وفاعليات المدينة، لنقول اننا كلنا اتكال على الأمانة العامة الجديدة في المجلس الأعلى، لإنعاشه واخراجه من كبوته، لا سيما ان بطريركاً جديداً اصبح اليوم يرأس هذه الطائفة النخبوية العريقة في لبنان. نمد يدنا الى الأمين العام لويس لحود برعاية سيدنا البطريرك وببركة سيد المدينة، وانا أتكلم باسم كل الفاعليات الموجودة معنا وليس بإسمي الشخصي، أقول انه يمثل خير تمثيل عاصمة الكثلكة في المجلس الأعلى. الجميع يعرف ان الأمانة العامة في المجلس هي مركز القرار والتنفيذ، هي الإجراء، ونحن اتخذنا قراراً عندما ذهبنا الى انتخابات المجلس الأعلى بأن نضحي بأنفسنا في سبيل كنيستنا كنيسة المؤمنين، وفي سبيل اعلاء شأن طائفتنا وطنياً، ادارياً وعلى جميع الأصعدة، لذلك يجب علينا أن ننجح في المجلس ألأعلى بوجود المهندس لويس كأمين عام للمجلس، كي نجدد لهذه الطائفة بريقاً لم تفتقده يوماً، ولكن ظروف الوطن كانت صعبة على الجميع. نحن طائفة ليست مشرذمة، طائفة قوية، طائفة نخبوية، طائفة أعطت رجالاً للبنان،طائفة مقدامة في العمل الوطني. لذلك كلنا اتكال اليوم ان المجلس سيتبؤأ مهامه، ويدخل الى الكثلكة من الباب الواسع أي باب الوطن، نحن لم نميّز يوماً طائفتنا عن الوطن."

وأضاف" اليوم شرّفني فخامة رئيس الجمهورية الذي احيي من هذا البيت، البيت القريب من عقله وقلبه، بان امثله في قداس الهي في كاتدرائية مار مارون، أقول ان زحلة واحدة بطوائفها كافة، البقاع ألأوسط لا بل البقاع لا بل لبنان، لأننا نحن طائفة الوحدة. فهنيئاً سعادة المدير العام، سعادة الأمين العام بهذا الموقع الجديد، وكلنا امل اننا وإياك سوف ننجح بإعلاء شأن الطائفة دائماً ودوماً."

وفي إجابة عن أسئلة الصحافيين اكد جريصاتي ان الانتخابات " حاصلة في موعدها، وهي فرصة لإنتاج وجوه جديدة في السلطة. وما حصل في لبنان في الفترة الأخيرة، استطاع فخامة رئيس الجمهورية بحركة لم يشهد لبنان مثيلاً لها منذ الإستقلال، أن يوحّد اللبنانيين. هذه الوحدة سنسعى الى تزخيمها واعطائها دوراً اكبر في سبيل الحفاظ على الاستقرار في البلاد."

وعن استقالة السيدة ميريام سكاف من المجلس الأعلى للروم الكاثوليك، اسف جريصاتي ان هذه الإستقالة قدّمت بوجه بطريرك جديد، " وأنا ادعوها من هذا المنزل الصديق والمحب والجامع للكاثوليك في زحلة، أدعوها الى العودة عن الإستقالة، ولتدخل كريمة مكرّمة مترفّعة الى المجلس الأعلى ، لأننا بحاجة الى جمع كل الطائفة، وهذه مناسبة لزعيمة الكتلة الشعبية لأن تعود عم هذا القرار وتدخل الى المجلس الأعلى ومكانها ومحفوظ"

درويش

من ناحيته المطران درويش اثنى على كلام الوزير جريصاتي مشدداً على دور الأمانة العامة، وأشاد بدور الوزير نقولا فتوش في التوصل الى توافق في انتخابات المجلس الأعلى، وقال:

" أضم صوتي الى صوت معالي الوزير الدكتور سليم جريصاتي بترحيبه وبتهنئة المدير العام والأمين العام للمجلس الأعلى للروم الكاثوليك المهندس لويس لحود. أهنئه باسم الأبرشية وبإسم الكنيسة، وهو خير من يمثّل زحلة، هو وكل الأشخاص الذين انتخبوا ممثلين عن زحلة في المجلس الأعلى، وأنا سعيد جداً بهذا التوافق الكاثوليكي الذي حصل، وكان لمعالي الوزير نقولا فتوش الدور الكبير في حصوله."

وأضاف " اجتمعت مع الأمين العام منذ أيام، وأطلعني على أفكاره ومشاريعه لتطوير العمل في المجلس الأعلى، ونحن معه ونسانده، وزحلة في هذا التوجه لتفعيل المجلس الأعلى للروم الكاثوليك.

اشكر معالي الوزير سليم جريصاتي الذي هو عرّاب التوافق الكاثوليكي في لبنان ، وسيسجل التاريخ أنه بهمّة الوزير جريصاتي أعادت طائفة الروم الملكيين الكاثوليك احياء وحدتها في لبنان،وانشاء الله هذه الوحدة تنطبق على كل أبنائنا في لبنان والشرق والمهجر.

الشكر لهذا البيت العريق ونحن نعتبر هذا البيت بيت سيدة النجاة."

لحود

المهندس لحود شكر الجميع على الزيارة واطلق مبادرة لجمع شمل طائفة الروم الكاثوليك في زحلة، وقال :

"أرحب براعي ابرشية الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك في منزله ورعيته. الجميع يعرف أن منزلي يقع في رعية سيدة النجاة، ونحن من أعمدة هذه الكنيسة، سواء عبر جدّي الذي أسس مقام سيدة زحلة والبقاع، وهو يرقد في اسفله، وسواء عبري انا اذ اعتبر نفسي جزءاً اساسياً من الكنيسة. سيادة المطران بركتكم غالية، وعبركم انقل التحيات لسينودس طائفة الروم الملكيين الكاثوليك، ولغبطة البطريرك وأتمنى له التوفيق في مهامه الجديدة بعد انتخابه."

وأضاف " أرحب ايضاً بمعالي وزير العدل سليم جريصاتي، وزير زحلة، وزير طائفة الروم الملكيين الكاثوليك، وهو يشرّف زحلة سواء بحضوره الزحلي او اللبناني، او على الصعيد العالمي. نحن نفتخر بك معالي الوزير علماً من اعلام الطائفة، واشكرك على التضحيات التي قمت بها لتعزيز التوافق في انتخابات مجلس اعلى متوازن وفيه حضور قوي لزحلة. اليوم زحلة حاضرة بأكثر من نصف الأعضاء المنتخبين او المعينين من سيادة المطران وغبطة البطريرك، ونحن املنا كبير بهذا المجلس وبكل الذين سيتواجدون على الطاولة معكم أمثال الوزير نقولا فتوش، الوزير سليم وردة، النائب أنطوان أبو خاطر والسيدة ميريام سكاف."

واعلن لحود عن اطلاق مبادرة جديدة " اعتباراً من صباح الغد، سأطلق مبادرة، اطلعت عليها سيادة المطران والوزير جريصاتي، تهدف الى جمع شمل طائفة الروم الكاثوليك في زحلة، وانا على استعداد للقيام بهذه المبادرة وأطلب دعمكم في هذا الإطار. يدي ممدودة للجميع وأدعو كل فاعليات زحلة الى فتح صفحة جديدة، الانتخابات أصبحت خلفنا. أنا سأقوم بهذا الدور وأتمنى ان استطيع جمع الطائفة على أبواب زيارة غبطة البطريك الى زحلة الأسبوع القادم بدعوة كريمة من المطران درويش، وأن ننسى اصراعات المحلية الضيقة لأنه علينا جمع شمل الطائفة في ظل وضع سياسي حسّاس، ونحن عبر معالي وزير العدل سليم جريصاتي نوجه التحيات الى فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون الذي يشكل صمّام امان لهذا البلد.

انا على مسافة واحدة من الجميع، ولا يعتقدن ّاحد أن مجيئي الى الأمانة العامة هو بمثابة تحدٍ له. انا منفتح على جميع ألأطراف واطلب من الجميع التعاون لما فيه مصلحة وخير الطائفة. "