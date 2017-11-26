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الشقراء ايفانكا تعمق الشرخ داخل الإدارة الأميركية!

26
NOVEMBER
2017
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نقلت قناة “CNN” الأميركية عن مصادر في وزارة الخارجية الاميركية أن “وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون رفض إرسال كبار دبلوماسييه للمشاركة في منتدى كبير في الهند، بسبب ترؤس إيفانكا ترامب للوفد الأميركي”، موضحةً أن “قرار تيلرسون ناجم عن موقفه السلبي من إيفانكا وعزوفه عن دعم مهمتها في القمة العالمية لزيادة الأعمال المزمع عقده الأسبوع المقبل”.

ولفتت إلى أنه “لا يسمح لأحد يشغل منصبا أعلى من نائب مساعد الوزير، أن يشارك في الفعالية المرتقبة وأصر تيلرسون وكبار موظفيه على أن يتم التنسيق معهم حول كل ما يتعلق بالسفر، حتى أدق التفاصيل”، مشيرةً إلى أن “الحديث يدور حول صدع جديد بين البيت الأبيض والخارجية الأميركية”. وأشارت إلى أن “تيلرسون، الذي من المفترض أن يكون هو رئيس الدبلوماسية الأميركية، لا تعجبه حقيقة أن إيفانكا وزوجها جاريد كوشنير يقفزان من فوق رأسه منذ فترة طويلة”.

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