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ريفي: الحريري يُعتبر مستقيلا فور إعلانه الاستقالة وهو أسير حزب الله

26
NOVEMBER
2017
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أشار الوزير السابق أشرف ريفي إلى انّ "سياسة النأي بالنفس ليست موجودة إلا في البيان الوزاري"، وقال: "كفى تكاذباً... ولمصلحة من يتم بيع لبنان والشعب اللبناني لإيران؟".

وفي حديث لصحيفة "الوطن" البحرينية يُنشر غداً، أضاف ريفي: "بمجرد ان يعلن رئيس الحكومة استقالته، تُعتبر الحكومة مستقيلة والدستور اللبناني بحسب أهم خبراء الدستور يؤكدون ذلك والدستور لم يلحظ لا المكان ولا الزمان في اعلان استقالة رئيس الحكومة ولم يلزمه بأي من هذه الأمور".

في ما خص إعلان "التريث" عن الاستقالة، رأى ريفي انّها "هرطقة دستورية، فرئيس الحكومة ليس موظفاً لكي يذهب إلى رئيس الجمهورية لتقديم استقالته وهناك الكثير من الشواهد في التاريخ اللبناني".

وتابع قائلا: "أعتقد ان لحظة الحرية الحقيقية التي عاشها الرئيس الحريري هي لحظة إعلانه الاستقالة لإنه كان أسير "حزب الله" واليوم عاد مجدداً إلى الأسر وأعتقد ان الحريري أضاع فرصة ذهبية لفريقنا".

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