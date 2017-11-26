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الصين تطالب المسيحيين تبديل صور المسيح بصورة الرئيس الشيوعي

26
NOVEMBER
2017
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 سام بطرس، لينغا-

 تحث الحكومة الصينية الالف من المسيحيين القرويين بإزالة الصلبان والكتب المقدسة من بيوتهم كجزء من حملة دعائية حكومية لتحويل المؤمنين المسيحيين الى مؤمنين في الحزب الشيوعي. ونشرت صحيفة ساوث شاينا مورنينغ بوست (SCMP) في تقرير لها الخبر تحت عنوان: "تريد الهروب من الفقر؟ استبدل صور يسوع بصور شي جين بينغ".

وتقول التقارير ان أكثر من 600 ازالوا الرموز المسيحية وتم تعليق حوالي 453 صورة للزعيم الشيوعي. وقامت الحكومة بهذه الجهود بحجة تخفيف حدة الفقر، ولكي ينظر المواطن في بيته الى صورة الرئيس الصيني الشيوعي لطلب المساعدة بدلا من النظر الى مخلصهم.

وعلم موقع لينغا ان العديد من العائلات الفقيرة والمريضة التجأت الى الايمان بالمسيح والايمان بقدراته على شفاء افراد عائلاتهم من الامراض المستعصية. الحكومة بدورها استغلت الوضع وتقول للمواطنين ان الحزب الشيوعي هو القادر على حل ازماتكم. تابعونا على الفيسبوك: وتأتي هذه الانباء بعد أسبوع من عقد الحزب الشيوعي لمؤتمر وطني، من اجل تعزيز قوة الحزب. وكان الحزب الصيني الشيوعي قد استهدف الكنائس المسيحية في السنوات الأخيرة وانزل الصلبان من على الكنائس، بحجة محاربة الحركات الاجتماعية التي تهدد الحكومة.

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