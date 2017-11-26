احتفال للطاشناق لمناسبة الاستقلال بحضور كيدانيان

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اقام حزب الطاشناق فرع الفنار- البوشرية احتفالا لمناسبة العيد ال 74 لاستقلال لبنان، حضره وزير السياحة اواديس كيدانيان، الامين العام للحزب النائب هاكوب بقرادونيان، رئيس بلدية الجديدة - البوشرية - السد انطوان جبارة، رئيس بلدية الفنار جورج سلامة، كاهن منطقة الفنار الاب ميخائيل ديميرجيان، ممثلون عن الجمعيات الخيرية، الاجتماعية، الرياضية، الثقافية واعضاء اللجنة المركزية للحزب.

بداية، رحبت عريفة الحفل تسولير طالاتينيان بالحضور ثم القى باروير دير غوكاسيان كلمة الحزب - فرع الفنار شدد فيها على "اهمية العلم اللبناني ومعانيه التي تصون وحدة الوطن"، قائلا: "عندما نقف امام العلم نشعر باننا نقف امام قوة الحياة التي تدب فينا من هذه الارض، ان هذا العلم يشكل هويتنا اللبنانية المميزة التي نفتخر ونعتز بها، هذا العلم هو رمز وجودنا، واجبنا ان نسعى دائما للحفاظ عليه مرفرفا عاليا".

اضاف: "في عيد الاستقلال بالاخص تعود بنا الذاكرة الى حقبة مجيدة من تاريخ الوطن حين وقف اللبنانيون صفا واحدا في وجه الانتداب الاجنبي يتحدون الطغيان ويبذلون الدماء في ساحات الحرية والكرامة والشرف".

واردف: "في هذه الذكرى ينبغي علينا جميعا السعي الحثيث للمحافظة على هذا الوطن الحبيب فنصون العيش المشترك بين جميع ابنائه بمختلف طوائفهم ونغلب الانتماء الوطني لدينا ونجعله فوق كل اعتبار وانتماء آخر ونتخلص من جدل بعض السياسيين ومصالحهم الخاصة الضيقة والذين جعلوا من لبنان بلدا منكوبا ذليلا ورصيفا لميناء هجرة شبابنا الى اوطان الآخرين".

وتابع: "ان لبنان امانة في اعناقنا، وقد جاهد اجدادنا كثيرا لنيل استقلاله والواجب يفرض علينا اليوم، في وجه ما يلوح امامنا من مصاعب وما يساور المواطنون من مخاوف، تنقية القلوب والعمل بعزم وحسن نية واخلاص على ازالة ما يعترض مسيرتنا الوطنية من عقبات واعادة الثقة الى لبنان والبريق الى رسالته ومساعدته في العبور الى شاطىء الامان بعيدا من لعبة الامم وقد وقعنا في شركها طويلا ودفعنا اثمانا باهظة".

ثم بدأ العرض العسكري لفوج التدخل السريع في وحدة القوى السيارة لقوى الامن الداخلي والذي تضمن الهبوط بواسطة الحبال، مشعل دفاع ذاتي، توقيف وتكبيل ارهابيين ينقلون السلاح في فان اسود.

وبعد العرض قدم النائب بقرادونيان ورافي ديميرجيان درعا تكريمية للملازم ايلي حيدر تقديرا للتضحيات والجهود التي تبذلها القوى الامنية في المحافظة على امن المواطنين والسهر على سلامة الوطن .