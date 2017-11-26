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نائب عن حزب الله: نتطلع بكثير من التفاؤل للمرحلة المقبلة وإن شاء الله ستعود الحكومة لكي تعمل بفاعلية

26
NOVEMBER
2017
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رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور علي فياض "أن الاستقرار في البلد قد أنقذ خلال الفترة الماضية، وما يعمل عليه الآن، هو تصفية ذيول المرحلة الماضية لإعادة تفعيل الحكومة، وشد أزر علاقة المكونات اللبنانية ببعضها البعض".

كلام فياض جاء خلال جولة تفقدية على المدارس الرسمية التي تقع ضمن نطاق اتحاد بلديات جبل عامل، للاطلاع على التقديمات والمساعدات التي قدمها الاتحاد لصفوف مرحلة الروضات.

وأكد فياض "أن المناخات الإيجابية هي أقوى من الاتجاهات التي تعمل سلبا، وبالتالي نحن نتطلع بكثير من التفاؤل للمرحلة المقبلة، وإن شاء الله ستعود الحكومة لكي تعمل بفاعلية، ونحن كما كنا دوما، فإن الأولوية لدينا هي حماية الاستقرار وتفعيل الحكومة والمؤسسات، لنستكمل المناخات الإيجابية لمواجهة التحديات المقبلة، والتحضير للانتخابات النيابية المقبلة التي يجب أن تتم في وقتها المحدد".

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