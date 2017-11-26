اطلاق نار وهلع.. ماذا حصل في صيدا صباح اليوم!؟

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افادت الوكالة الوطنية للاعلام ان جريحا سقط باطلاق نار كثيف في مخيم عين الحلوة، تبين أنه ناجم عن إشكال بين عناصر من حركة "فتح" احدهما تابع لنائب قائد قوات الامن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء منير المقدح والآخر لقائد منطقة صيدا العميد أبو أشرف العرموشي، تطور إلى إطلاق نار متبادل مع اطلاق قذيفتين على الشارع التحتاني مفرق بستان القدس، ما ادى الى اصابة شخص بجروح طفيفة نقل الى مستشفى النداء الانساني داخل المخيم للمعالجة.

وتجري اتصالات لتطويق ذيول الإشكال الذي أثار حالا من الهلع بين صفوف اهالي المخيم.