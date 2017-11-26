كيف سيكون حال الطقس الأسبوع المقبل؟

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أفادت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية أن طقس اليوم الأحد سيكون متقلبًا مع ارتفاع درجات الحرارة وسط برودة نسبية ليلاً جبلاً وبقاعاً ورياح شرقية، مع احتمال ضئيل لأمطار متفرقة مع برق ورعد.



أما في تفاصيل طقس الأيام المقبلة، فورد الآتي:



الاثنين 27/ 11/ 2017: طقس متقلب مع استقرار درجات الحرارة في حدود 16 درجة بقاعاً و23 درجة ساحلاً، وسط برودة ليلاً جبلاً وبقاعاً، مع احتمال لأمطار متفرقة مع برق ورعد.



الثلاثاء 28/ 11/ 2017: طقس متقلب مع انخفاض درجات الحرارة الى حدود 15 درجة بقاعاً و22 درجة ساحلاً، مع امطار متفرقة وبرق ورعد.



الاربعاء 29/ 11/ 2017: طقس متقلب مع انخفاض درجات الحرارة الى حدود 14 درجة بقاعاً و21 درجة ساحلاً، مع امطار متفرقة.



الخميس 30/ 11/ 2017: طقس مستقر دافئ مع ارتفاع درجات الحرارة لتصبح حول معدلها: 16 درجة بقاعاً و23 درجة ساحلاً، مع رياح شرقية.



الجمعة 1/ 12/ 2017: طقس مستقر دافئ مع ارتفاع درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها: 18 درجة بقاعاً و25 درجة ساحلاً.



السبت 2/ 12/ 2017: طقس مستقر دافئ مع استقرار درجات الحرارة حول 18 درجة بقاعاً و25 درجة ساحلاً.



الاحد 3/ 12/ 2017: طقس مستقر دافئ مع استقرار درجات الحرارة حول 18 درجة بقاعاً و25 درجة ساحلاً.



