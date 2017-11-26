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الحريري: اتهامنا بالتنازل إشاعات خبيثة.. لن نقبل مواقف حزب الله التي تمس العرب

26
NOVEMBER
2017
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نبه رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري إلى «أننا مستهدفون في المنطقة وإذا لم نكن حكماء بمعالجة الأمور وتجنب المزايدات والمهاترات فسندخل البلد بمتاهات صعبة ونجره إلى الخراب»، مشيداً بحرص دار الفتوى «على الوحدة الوطنية ومنع أي انقسام أو فتنة بين اللبنانيين».


وقال الحريري أمام وفد «المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى» الذي زاره في منزله: «كشفت هذه الأزمة نوايا وتوجهات بعضهم لضرب الاستقرار واستهداف البلد لغايات ومصالح خاصة ونحن تصدينا وسنتصدى لهؤلاء بكل إمكاناتنا لأجل الحفاظ على الوحدة والاستقرار والنهوض بلبنان نحو الأفضل».
وحذر الحريري من أن «هناك أقاويل وإشاعات خبيثة تبث بين الناس لاستهداف أهل السنّة، تارة باتهامنا بالتنازلات من هنا وتارة أخرى بالتهاون بمصالح وحقوق السنة عموماً». وقال: «كل ذلك كلام سياسي هدفه محاولة هدم لهذا الكيان السني الذي تمثله دار الفتوى ورئاسة الحكومة لغايات ومصالح شخصية. ومن موقعي كرئيس للحكومة أؤكد لكم حرصي الشديد على حقوق السنّة كما سائر المذاهب والطوائف الأخرى في الوطن. لنا حقوق سنأخذها ولن نتهاون فيها لأن هذا من حقنا».


وأضاف الحريري قائلاً: «واجبي أن أجمع الناس على الخير وخصوصاً الذين يريدون الحفاظ على مصلحة الوطن العليا ووحدته واستقراره، أما الذين يريدون شراً بلبنان لغايات محلية أو خارجية فسأتصدى لهم وأواجههم بكل قوة».


وشدد على أن «الأعباء الملقاة على دار الفتوى وعليكم جسيمة، وأعتقد أن التفاف اللبنانيين من حولكم يرتب عليكم مهمات ترشيد الخطاب الديني وتوعية المواطنين لمنع استغلال بعض المنابر الدينية لغايات وأهداف سياسية ضد مصلحة لبنان واللبنانيين وضرورة محاربة كل أشكال التطرف والغلو من أي جهة أتت، واعتماد الخطاب الديني الجامع، لأننا نحن أهل اعتدال وتسامح».

إتصالات وحوارات نبني عليها

وطمأن الحريري المجلس الشرعي إلى أن «ما نقوم به من جهد واتصالات هو لخدمة البلد والناس، وخطوة التريث الذي اتخذناها بناء لطلب رئيس الجمهورية ميشال عون هي لإعطاء فرصة لمناقشة وبحث مطالبنا وشروطنا الأساسية بتحييد لبنان وإبعاده من الحرائق والحروب بالمنطقة وتطبيق سياسة النأي بالنفس عملياً بالممارسات والسياسات المتبعة والالتزام باتفاق الطائف كما أعلنا أكثر من مرة، ولن نقبل بمواقف «حزب الله» التي تمس بأشقائنا العرب أو تستهدف أمن واستقرار دولهم. هناك جدية بالاتصالات والحوارات القائمة للاستجابة لطروحاتنا وعلينا أن نبني عليها».


وتوقف الحريري عند مطالب المجلس ومنها «مشروع العفو العام». وقال: «العمل متواصل بخصوصه لأنه ملف معقد ويتطلب عملاً دؤوباً ووقتاً طويلاً لإنجازه، أما بالنسبة إلى التعطيل يوم الجمعة، فهناك مشروع قانون في المجلس النيابي بهذا الخصوص».


وفي ما يخص موضوع الوظائف العامة، أكد الحريري حرصه «على عدم التنازل عن أي وظيفة أو موقع وهذا حق لنا كما للآخرين وسنعمل على توزيع هذه الوظائف على المناطق على أساس الكفاءة».

الحياة
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