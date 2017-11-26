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الدفاع الروسية: رصدنا تحركات "النصرة" بمنطقة خفض التصعيد الجنوبية .. و"المعارضة" لا تحرك ساكناً

26
NOVEMBER
2017
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أكدت وزارة الدفاع الروسية رصد تحركات لمسلحي "جبهة النصرة" في منطقة خفض التصعيد الجنوبية في سوريا، ورغم ذلك لم تقم المعارضة بأي إجراءات ضد الإرهابيين.

وقال الجنرال سيرغي كورالينكو، رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا اليوم، إنه "خلال مراقبة منطقة خفض التصعيد الجنوبية، رصدت في منطقة بيجين تحركات جبهة النصرة الإرهابية، وهي الجماعة التي تشن بشكل دوري عمليات هجومية ضد القوات الحكومية".

وأشار كورالينكو إلى أن وجود الجماعة المسلحة في مناطق خفض التصعيد، التي يعترف بها المجتمع الدولي كمنظمة إرهابية، تخلق وضعا متوترا في المنطقة، موضحا أنه "رغم ذلك لم تتخذ المعارضة (السورية) أي إجراء ضد الجماعة الإرهابية".

 

وتم إعلان إنشاء مناطق لخفض التصعيد في شمال مدينة حمص، وفي ضواحي دمشق بمنطقة الغوطة الشرقية، وعلى الحدود السورية مع الأردن بمحافظة درعا، وفي محافظة إدلب.

وجاءت فكرة إنشاء مناطق خفض التصعيد في سوريا كثمرة لقاءات عديدة أجرتها في عاصمة كازاخستان أستانا وفود كل من روسيا وتركيا وإيران.

روسيا اليوم
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