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نشرة الOTV المسائية - يتكرّس انتصار المِيثاقيين على قاعِدة الارادة اللبنانية بينما يُستكمل سقوطُ الانقلاب واندحار الانقلابيين

25
NOVEMBER
2017
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يبدو الاقليم هذه الايام ساحةً لتجميع الأوراق في انتظارِ الجلوسِ الى طاولة المفاوضات، حيثُ السياسة وحدَها تبقى مُفتاحَ الحلول، بعيداً من لغة البارود والنَار.

أما عندنا، فيَتكرّس انتصارُ المِيثاقيين على قاعِدة الارادة اللبنانية بمدِ جسورِ التواصل والحفاظ على المؤسسات، بينما يُستكمل سقوطُ الانقلاب واندحار الانقلابيين. في الرياض، جَرت ازاحة السبهان بدليلِ سكوتِ تغريداتِه، وفي واشنطن، تم طَرد كوشنير من البيت الأبيض...اما في بيروت، فالمُستقبل يتحدّثُ عن مراجعة داخلية لتنظيف كتََبة التقارير، مثل ما اسمّاهُم أحد قادة التيار الأزرق.

أما بالنسبة لما يتم تداولَه عن امكان اجراء الانتخابات قبل موعدها، فتُشير المصادر الى أن البحث جارٍ حول تقريب موعد الانتخابات الى اقرب حدٍ زمني بحسب المُهل القانونية القائمة من دون الحاجة الى تعديلٍ قانوني. وفي حال توافَق الاطراف الأساسيونَ على تقريب الموعِد، فان ذلك سيساعد على استيعابِ الكثير من النقاط السجالية المطروحة بحيثُ أن التركيز يذهب الى التحضير للعملية الانتخابية والحملات، كما أنَهُ سيصُب في مصلحة الاطراف الاساسيين الذينَ اكتسبوا شرعيةً كبيرة بالازمة الحكومية الاخيرة. لكِنَ السؤال المطروح، كيف ستتعاطى الأطراف الأخرى التي انكشَفت بفعل الازمة السياسية ومحاولة انهاء رئيس الحكومة سياسياً ؟

وسطَ هذا المشهد، حَفِلت الساعات الماضية بأخبارٍ عن تعديلات وزارية تشمَلُ البيت الداخلي لبعض مكونات الحكومة. فما صحّة ما ينُقل؟ وهل هو خَبرٌ ام مُجرّد خبرية؟

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