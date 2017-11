بعد استقبالهما لعائلته...رئيس الحكومة سعد الحريري يشكر Les Macrons...باللغتين

A + A -

بعد استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت لعائلته في قصر الإليزيه، غرّد رئيس الحكومة سعد الحريري عبر حسابه على موقع تويتر شاكراً العائلة الفرنسية الأولى على بادرتها وقال: شكراً للرئيس ماكرون وزوجته على دعوتهما زوجتي لارا وابنتنا لولوة وابننا عبد العزيز لزيارتهما. بادرة صداقة عائلية مؤثرة.



وأرفقها تغريدته الأولى بالعربية تغريدةً ثانية باللغة الفرنسية جاء فيها:

Très sensible et reconnaissant au Président @EmmanuelMacron et son épouse Brigitte d’avoir invité ma femme Lara et nos enfants Louloua et Abdelaziz à l’Élysée aujourd’hui. Merci pour ce geste d’amitié familiale.