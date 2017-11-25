فيديو - لا للعنف ضد المرأة

A + A -

هو الخامس والعشرون من تشرين الثاني.. اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، وفيه تنطلق حملة ال 16 يومًا المعتمدة بالعالم والمقرّة من الامم المتحدة.. ولهذه الغاية، ارادت منظمة كفى أن تحمل هذه الحملة لهذا العام عنوان العنف الجنسي المتعدد الاشكال>



التحرش والاعتداء الجنسي، الاغتصاب ولاسيما الزوجي منه، تزويج القاصرات والدعارة، كلها اشكال من العنف الجنسي الذي يمارس على النساء والفتيات.

قضايا عدّة أخذت سنوات لاقرار قوانين متعلقة بها، فها لا تزال الحملات تجدي نفعًا وتلقى آذانًا صاغية؟

حتى العاشر من كانون الاول، وهو اليوم العالمي لحقوق الانسان، تستمر الحملة التي تظهر مع سابقاتها أنها تكون رأيًا عامًا وقانونيًا يدين اشكال العنف، فيما القوى الامنية ايضًا تتعاون مع الحملة عبر توزيع مناشير تحث النساء على التبليغ حول العنف الذي يطالهنّ