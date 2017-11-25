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حواجز توعوية لقوى الأمن الداخلي اليوم لمناسبة...

25
NOVEMBER
2017
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي- شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي:

"لمناسبة الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة الممتدة من 25 تشرين الثاني الذي يصادف اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، وحتى 10 كانون الأول/ اليوم العالمي لحقوق الانسان، أحيت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بتاريخ اليوم هذه المناسبة، بالتعاون مع منظمة "كفى عنف واستغلال"، حيث أقامت بعض قطعاتها حواجز توعوية في جميع المناطق اللبنانية، جرى خلالها توزيع منشور تضمن واجبات ومسؤوليات قوى الأمن الداخلي المنصوص عليها في القانون رقم 293/2014 (قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الاسري)، ومذكرة الخدمة رقم 164/2013 (أصول التخاطب والتعاطي مع ضحايا العنف الاسري).

وقد تخللت هذه الحملة حث المواطنين ولاسيما النساء:

1- على عدم التردد بالاتصال بالرقم: 112، لدى تعرضهن لأي اعتداء.

2- الابلاغ عن أي تقصير في واجبات قوى الأمن من خلال نظام الشكاوى وخدمة "بلغ" الموجودين على موقع قوى لألامن الداخلي www.isf.gov.lb أو الإتصال بالمفتشية العامة لقوى الأمن الداخلي على الرقم 1744".

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