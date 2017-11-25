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بالصور - اللبناني فؤاد مقصود...أفضل مبتكر عربي

25
NOVEMBER
2017
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فاز المخترع اللبناني فؤاد مقصود بلقب أفضل مبتكر في العالم العربي في الحلقة الختامية من برنامج نجوم العلوم، السبت في 25 تشرين الثاني. ورغم المنافسة الصعبة، نجح فؤاد من خلال ابتكاره، وهي آلة رش واقٍ نانو للقماش، بالفوز بالنسبة الأكبر من أصوات الجمهور (43%) ولجنة التحكيم. ما أهّله للفوز بـ300 ألف دولار أميركي لتطوير ابتكاره، وهو عبارة عن آلة متعددة الاستخدام، توظف تقنية النانو لجعل الأقمشة مقاومة للماء، ودمج الأدوية العلاجية في ألياف الضمادات الطبية.

وبعد فوزه، وجّه مقصود رسالة إلى كل من يمتلك فكرة رائعة لابتكارٍ ما، بأن "ينهض ويباشر العمل على تطوير هذه الفكرة، لأن العمل بجدٍ واجتهاد هو خير وسيلة لتحويل الأفكار إلى اختراعات، وتحقيق الأهداف، وحل المشكلات. ويجب ألا ننسى بأن المساهمة في خدمة مجتمعاتنا وتحسين حياة الناس من حولنا هو واجب على عاتق كل واحد منا".

أسرة موقع tayyar.org تتقدم بأحر التهاني لمقصود، متنمية له دوام النجاح والتألق في رفع إسم لبنان في ميدان العلوم والاختراعات.

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