القصر الجمهوري مضاء باللون البرتقالي لمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة

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لمناسبة "اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة" في 25 تشرين الثاني من كل عام، استنادا الى القرار 54/134 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبمبادرة تضامن من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع الحملة العالمية التي ستنطلق في مختلف دول العالم للمناسبة، اضيئت مساء اليوم الواجهة الرئيسية للقصر الجمهوري في بعبدا باللون البرتقالي. وهو اللون المخصّص للحملة العالمية، وذلك تعبيرا عن الأمل في الوصول الى مستقبل مشرق خال من كافة اشكال العنف.

وترتدي الحملة العالمية هذه السنة طابعا خاصا، إذ إنطلقت اليوم في 25 الشهر الحالي في مختلف دول العالم تحت شعار: "لن نخلّف احدا وراءنا: لينته العنف ضد النساء والفتيات!" وتستمر بشكل متواصل حتى 10 كانون الاول المقبل، وهو اليوم العالمي لحقوق الانسان. وهي تشمل نشاطات متنوعة تهدف الى زيادة الوعي العام وتعبئة المواطنين من اجل احداث التغيير المطلوب والمساهمة في القضاء على كافة اشكال العنف ضد النساء والفتيات.